Sicredi destaca compromisso com ESG em congresso de cooperativismo de crédito

A 15ª edição do Congresso Brasileiro do Cooperativismo de Crédito (Concred), promovida pela Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito – Confebras, ocorre de 7 a 9 de agosto em Belo Horizonte. Com o tema “A Sustentabilidade Humana e o Mundo Exponencial: Construir o Futuro em Tempos de Transformação”, os debates envolvem temas como intercooperação, sustentabilidade e o futuro do cooperativismo de crédito. O Sicredi, além de ser patrocinador do congresso, marca presença com profissionais que compartilham perspectivas sobre estratégias sustentáveis para assegurar a longevidade, tanto de negócios quanto setorial, enfatizando o compromisso com temas ESG, melhores práticas em educação/inclusão financeira, questões climáticas, entre outros.

O diretor-presidente do Sicredi, César Bochi, estará no painel “Liderança inspiradora: estratégia ESG na prática”, e o diretor de riscos do Sicredi, Marcus Barboza, falará sobre “Resiliência Climática: aprendizados e oportunidades na visão da gestão de riscos”. Matheus Salton, associado e líder do 1º Comitê Jovem de Desenvolvimento Social e Financeiro da Cooperativa Sicredi Integração RS/MG, aborda sua história junto ao cooperativismo de crédito e em projetos de impacto social. Já no painel sobre Open Finance, teremos a participação de Patrícia Albani Garay, especialista de Open Finance, e no debate sobre DREX e Tokenização, de Fabrício Reis Furtado, consultor de tecnologia e negócios do Sicredi. Além disso, a instituição terá um estande especialmente projetado para acolher as mais de 2,5 mil pessoas esperadas durante três dias de encontro. “A nossa participação no Concred é mais uma oportunidade marcante para reforçar a necessidade de olhar para o futuro e trabalhar juntos na construção de um setor ainda mais sustentável e resiliente. É sempre bom poder compartilhar ideias com os colegas dos demais sistemas cooperativos brasileiros”, afirma César.

Durante o evento, também ocorre a premiação ProsperaCoop, iniciativa da Confebras que reconhece ações que as cooperativas têm colocado em prática com impacto positivo para a sociedade. O Sicredi será premiado em duas categorias: em finanças sustentáveis, com a Primeira Emissão de Letra Financeira Sustentável do Brasil, e em governança, com o Comitê Jovem e Comitê Mulher, da Cooperativa Sicredi Parque das Araucárias (PR/SC/SP).

Atualmente, o Sicredi realiza uma série de ações com base em práticas ESG, que vão além de sua oferta de produtos e serviços. Entre as soluções financeiras oferecidas, estão as linhas de crédito alinhadas à Economia Verde, voltadas à geração de benefícios econômicos, sociais e ambientais e que, apenas em 2023, somaram R$ 51 bilhões em carteira de crédito. Do total da carteira, foram mais de R$ 14,3 bilhões para a Produção Rural Familiar, R$ 8,4 bilhões para Agricultura de Baixo Carbono, R$ 7,8 bilhões para mulheres empreendedoras de micro, pequenas e médias empresas e R$ 5,8 bilhões em energia renovável. No mesmo ano, a instituição investiu mais de R$ 390 milhões em ações sociais por meio do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), Fundo Social, doações, Leis de Incentivo e patrocínio sociocultural. Desse total, mais de R$ 60 milhões foram investidos em mais de 7,3mil projetos sociais. Apenas no programa de educação A União Faz a Vida, mais de 530 mil crianças e adolescentes foram beneficiados em mais de 3 mil escolas em todo o Brasil, e foram capacitados mais de 44,5 mil educadores com a metodologia em 620 municípios.

Para conferir a programação completa do Concred 2024, clique aqui.