Sicoob UniMais Metropolitana realiza ação na estação da Barra Funda, em São Paulo

Nos dias 20 e 21 de fevereiro, o Sicoob UniMais Metropolitana, em parceria com o Instituto Sicoob e com o apoio da CPTM, realiza a primeira rodada de Clínicas Financeiras de 2024, na Estação Barra Funda da CPTM, em São Paulo. No local, voluntários da cooperativa prestarão orientações financeiras à população de forma gratuita, das 10 às 16 horas em ambos os dias.

As Clínicas Financeiras são um projeto do Instituto Sicoob e têm o objetivo de promover a educação financeira à comunidade, levando às estações um espaço para tirar dúvidas sobre a organização do orçamento, investimentos, dicas para evitar endividamentos e outros assuntos relacionados à educação financeira, tudo de forma gratuita.

A iniciativa está ligada ao 7º Princípio do Cooperativismo, que é o interesse pela comunidade, além de gerar benefícios econômicos e sociais não apenas para os associados ao Sicoob, mas para toda a sociedade.

“Trabalhar educação financeira é uma missão do Sicoob UniMais Metropolitana. Seguimos ao lado da comunidade para não apenas ofertar os produtos e serviços financeiros, mas também educação e cidadania. Hoje, temos orgulho de ter todos os nossos colaboradores certificados como voluntários”, afirma o Coordenador de Sustentabilidade do Sicoob UniMais Metropolitana Alberto Alves.