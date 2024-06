Sicoob UniMais Metropolitana completa 30 anos

O Sicoob UniMais Metropolitana, a primeira instituição financeira cooperativista de Santos, celebra 30 anos de existência em junho deste ano. Formada por médicos, a cooperativa iniciou suas atividades embaixo de uma escada na Unimed Santos, contando com apenas quatro funcionários. Desde então, começou uma história de crescimento e ampliação da sua atuação no estado de São Paulo. E desde 2018 deixou de ser uma cooperativa exclusiva dos médicos e profissionais da saúde para atender toda a comunidade que tivesse interesse em ser associado. Integrando o sistema Sicoob, a cooperativa agora possui mais de 23 mil cooperados na Baixada Santista, São Paulo e região metropolitana, com um total de 20 unidades nessas localidades, além de atendimento digital.

Além de oferecer produtos e serviços financeiros, a cooperativa está alinhada com os interesses da comunidade e realiza diversas ações e projetos com o objetivo de gerar benefícios socioeconômicos não apenas para seus associados, mas para toda a sociedade.

“A cooperativa representa um modelo único de organização que não apenas fortalece economicamente seus membros, mas também promove valores de solidariedade e sustentabilidade. Essa colaboração não só impulsiona o desenvolvimento local, mas também inspira um sentido de pertencimento”, destaca o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Antonio Fernandes Ventura.

História

A cooperativa Sicoob UniMais Metropolitana iniciou suas operações em 1994 com o apoio da Unimed Santos. Fundada inicialmente por médicos que, apesar de não possuírem experiência no mercado financeiro, foram inspirados pelos princípios cooperativistas e pela estrutura de negócios que conheceram em Cascas, no Rio Grande do Sul. Em 2000, expandiu sua área de atuação, levando os negócios cooperativos para a capital e outras regiões.

Em 2016, a cooperativa ingressou no sistema Sicoob, o que permitiu a ampliação significativa do seu portfólio de produtos e serviços. Oferecendo mais tecnologia, por meio do App Sicoob, um dos aplicativos financeiros mais bem avaliados e com a entrega de mais comodidade e segurança aos associados.

Em 2018, deixa de ser uma cooperativa exclusiva dos profissionais da área da saúde e expande a abertura de contas para interessados em se tornarem cooperados. No mesmo ano, a cooperativa se destacou e foi reconhecida entre as 100 maiores cooperativas do Brasil.

O crescimento da Metropolitana é motivo de orgulho para o Presidente do Conselho de Administração. “Desde nossa fundação, em 1994, a cooperativa se projeta exponencialmente a cada ano. Hoje, estamos orgulhosos de ter distribuído uma importância de R$ 165 milhões em sobras aos nossos cooperados ao longo de 30 anos”, comenta. Além do resultado de sobras, há também o chamado Ganho Social, que no ano passado foi de R$ 4.708 por membro (que representa a média da economia gerada em taxas e tarifas pela cooperativa quando comparadas às que são cobradas pelas outras instituições).

Como funciona uma cooperativa de crédito

Esta é uma instituição financeira formada por uma associação de pessoas que oferece serviços bancários exclusivamente aos seus associados. Os cooperados são simultaneamente donos e usuários da cooperativa, participando da sua gestão e usufruindo de seus produtos e serviços. Nas cooperativas de crédito, os associados têm acesso aos principais serviços bancários, como conta corrente, investimentos, cartão de crédito, empréstimos e financiamentos.

Os cooperados têm igual poder de voto nas decisões das Assembleias – uma pessoa, um voto. O cooperativismo não tem fins lucrativos; os direitos e deveres de todos são iguais para todos, e a adesão é livre e voluntária. O resultado da cooperativa, conhecido como “sobras”, é distribuído entre os cooperados proporcionalmente às operações que cada um realiza com a cooperativa. Desta forma, os lucros voltam para a comunidade e região onde estão localizados.

Para o futuro, a missão é clara: continuar a ser uma presença significativa nas vidas dos cooperados. “Vamos seguir fielmente os princípios cooperativistas que nos trouxeram até aqui. Queremos manter o relacionamento próximo e transparente com nossos cooperados, pois sabemos que essa proximidade é a chave para o sucesso”, comenta o presidente.

Outro diferencial é a entrega social da cooperativa por meio das Clínicas Financeiras, realizadas em regiões onde a cooperativa opera, nas quais funcionários voluntários do Sicoob UniMais Metropolitana tiram dúvidas da população sobre como se planejar financeiramente, fazer investimentos, dão dicas de como evitar dívidas, entre outros assuntos de educação financeira. A iniciativa está alinhada ao 7º princípio do cooperativismo, o Interesse Pela Comunidade. Além das clínicas, outros projetos integram este princípio, como o Se Liga Finanças (curso gratuito e online de finanças pessoais e finanças para MEI), a Cooperativa Mirim (apresentações sobre cooperativismo e seus princípios nas escolas), e a Coleção Financinhas (livros infanto-juvenis que abordam temas como poupança, orçamento, entre outros).