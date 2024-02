Sicoob registra crescimento na concessão de crédito para público PJ

Durante 2023 o Sicoob desempenhou um papel crucial no apoio aos empreendedores de micro, pequenas e médias empresas em suas trajetórias financeiras. Segundo os dados mais recentes da instituição, o Sicoob atingiu a marca de R$ 45,9 bilhões em crédito concedido às empresas de diferentes portes ao longo do ano passado, registrando um aumento de 8% em relação a 2022.

O cooperativismo financeiro é uma importante alternativa para o empreendedorismo brasileiro, pois oferece condições mais competitivas para o acesso a crédito, capital de giro e outros recursos financeiros. “O Sicoob tem como princípio fundamental proporcionar taxas de juros mais justas e prazos para pagamento mais flexíveis do que o mercado tradicional, além de estar profundamente integrado às necessidades dos empreendedores locais, uma vez que estamos verdadeiramente presentes nas comunidades em que atuamos. Os números de 2023 refletem um crescimento substancial, consolidando o Sicoob como uma instituição de confiança para as mais diversas necessidades financeiras de nossos cooperados”, comenta Francisco Silvio Reposse Junior, diretor Comercial e de Canais do Sicoob.

Nesse montante, 43% do valor foi destinado especificamente às micro e pequenas empresas, o que evidencia o compromisso do Sicoob em fortalecer a base do setor empresarial. No caso das médias empresas, o crédito concedido representou 42% do total. Além disso, a carteira de crédito do Sicoob atingiu a marca de R$ 177 bilhões.

Em 2023, o Sicoob assumiu a terceira posição entre as instituições financeiras privadas que participaram do Programa Nacional de Apoio às Microempresas de Pequeno Porte (Pronampe). Nesse programa, a instituição financeira cooperativa registrou um total de mais de 170 mil operações.

Apesar dos desafios macroeconômicos, o Sicoob mantém uma perspectiva otimista para 2024, prevendo um aumento de até 25% na concessão de crédito. “Independentemente do setor em que atuam, nossos cooperados têm à disposição uma ampla variedade de linhas de crédito. Ao se planejarem cuidadosamente e escolherem por obter crédito junto ao Sicoob, estão se preparando para aproveitar oportunidades e investir no futuro de suas empresas. Além disso, contribuem para o bem-estar da sociedade, gerando empregos e impulsionando o desenvolvimento econômico local”, comenta o executivo.