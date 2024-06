Sicoob patrocinará transmissão da Eurocopa 2024 na Cazé TV

O Sicoob, instituição financeira cooperativa com mais de 8 milhões de cooperados, firmou parceria inédita com a Cazé TV para a transmissão da Eurocopa 2024, segundo torneio de futebol mais assistido no planeta. Entre 14 de junho e 14 de julho, a marca da instituição estará presente na transmissão de 25 jogos, além da grande final, com centenas de inserções ao longo da competição.

Francisco Reposse Junior, diretor Comercial de Canais do Sicoob, destaca que a parceria com a Cazé TV é uma oportunidade de ampliar a exposição do Sicoob. “A partir da construção de novas narrativas de exposição da marca, essa integração aprimora nossa comunicação e expande nosso alcance. O diferencial desse patrocínio é explicar o cooperativismo financeiro para um público específico, predominantemente mais jovem, em uma linguagem acessível, e explorar novas plataformas e formatos variados para destacar nossos diferenciais”, diz Reposse.

“Estamos entusiasmados com essa iniciativa, que nos permite apresentar o Sicoob de maneira inovadora aos brasileiros que irão acompanhar a transmissão. Através dessa parceria, esperamos aumentar a visibilidade da nossa marca e engajar um público mais jovem e dinâmico. A Eurocopa, sendo um dos eventos esportivos mais assistidos do mundo, juntamente com a transmissão da Cazé TV, proporcionará ao Sicoob uma plataforma para alcançar milhões de novos espectadores. Estamos confiantes de que essa ação fortalecerá o posicionamento da nossa marca, permitindo ativações que engajem nossos cooperados e ampliem nosso alcance para atrair novas pessoas interessadas em fazer mais que uma escolha financeira”, comenta.

O Sicoob tem realizado investimentos estratégicos em ações de endosso da marca, impulsionados pela exposição em múltiplas plataformas, com o objetivo de demonstrar que seu modelo de negócio dialoga e oferece produtos e serviços financeiros a diversos públicos. A Cazé TV, canal de transmissão esportiva de maior audiência no YouTube, plataforma com mais de 124 milhões de acessos mensais no Brasil, oferece o ambiente ideal para essa conexão.

“Nossa parceria com a Cazé TV vai além do esporte, servindo como mais uma alavanca para consolidar nossa atuação, fundamentada em valores e princípios cooperativistas. Esse patrocínio nos permite destacar nossos diferenciais por meio de diversas inserções e formatos. O futebol, em particular, é um meio eficaz para promover essa conexão, capaz de engajar uma ampla audiência e reforçar nossa proposta de valor, uma vez que os valores deste esporte, como cooperação, apoio, disciplina e espírito de equipe, estão alinhados aos nossos”, finaliza o executivo.