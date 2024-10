Sicoob marca presença no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio

Nos dias 23 e 24 de outubro, o Sicoob, instituição financeira cooperativa, será um dos patrocinadores do 9º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio (CNMA), um dos maiores eventos dedicados à liderança feminina no setor agropecuário. Realizado em São Paulo, o evento reunirá produtoras rurais, empresárias e especialistas para discutir temas como sustentabilidade, inovação e o papel da mulher no futuro do agronegócio.

Ao participar do CNMA, o Sicoob reforça seu compromisso com o fortalecimento do agronegócio, oferecendo produtos e serviços financeiros que atendem às necessidades específicas das produtoras rurais e promovendo o cooperativismo como um caminho para o crescimento sustentável e colaborativo. “Acreditamos que o cooperativismo e o agronegócio são essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país, e a participação feminina é fundamental nesse processo. O CNMA é uma plataforma que contribui para a quebra de paradigmas, criando um ambiente mais inclusivo e diverso”, Franciso Reposse Junior, diretor Comercial e de Canais do Sicoob.

Durante o evento, o Sicoob contará com um estande onde consultoras especializadas apresentarão os produtos e soluções financeiras voltadas ao setor agro, além de reforçar a importância do cooperativismo na construção de um agronegócio mais inclusivo e sustentável.

Mulheres protagonistas no agro

O Congresso oferecerá uma série de painéis e atividades que destacam o protagonismo das mulheres, trazendo uma visão estratégica sobre como elas estão transformando o agronegócio no Brasil e no mundo. “Nosso objetivo é apoiar e empoderar essas mulheres, oferecendo nossos produtos e serviços financeiros, e criando um ambiente de cooperação e desenvolvimento”, afirma o executivo.

Reposse também ressalta o papel fundamental das mulheres na transformação do campo. “As mulheres estão quebrando barreiras e liderando o caminho para um futuro mais sustentável e próspero no campo. Com conhecimento, habilidade e resiliência, elas inspiram novas gerações e garantem o crescimento do agro brasileiro”, afirma.

O Sicoob celebra a participação no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, destacando a força e a determinação das mulheres que estão moldando o futuro do setor, apoiando iniciativas que promovam a equidade, o crescimento sustentável e o desenvolvimento do agronegócio no Brasil.