Sicoob é patrocinador oficial do Circuito Sertanejo

O maior circuito de shows do país, o Circuito Sertanejo, passará a contar com o Sicoob como patrocinador oficial em 2025. Além de expor a marca, muitos benefícios serão oferecidos aos cooperados, como a pré-venda da Festa de Barretos, do Jaguariúna Rodeo Festival e do Caldas Country Festival com o cartão de crédito Sicoob.

O Sicoob é um grande apoiador e incentivador da música sertaneja, um dos ritmos mais escutados pelos brasileiros. “O sertanejo e o cooperativismo financeiro compartilham um mesmo princípio: a união. Esse gênero musical nasceu nos interiores do Brasil, expandiu-se para as grandes cidades e conectou milhões de pessoas, sempre se reinventando ao longo da história. No Sicoob, acreditamos nessa força da união para transformar vidas e ampliar oportunidades. É por isso que estamos junto com o Circuito Sertanejo, levando ainda mais música, tradição e cooperação a milhares de pessoas“, afirma Cláudio Halley, superintendente de Estratégia e Gestão do Sicoob.

A parceria reforça o crescimento do Circuito Sertanejo

“O Circuito Sertanejo tem crescido ano após ano, e a parceria com o Sicoob só reforça esse momento. Ter ao nosso lado uma instituição financeira que valoriza a conexão com as pessoas e a força do coletivo faz todo sentido para o nosso projeto. Juntos, vamos levar experiências e momentos inesquecíveis para todo o país ao longo desta temporada”, declara Ludmila Ximenes, diretora comercial do Grupo DVT.

Pré-venda exclusiva para os maiores festivais sertanejos

Para Barretos (SP), a pré-venda exclusiva com o cartão de crédito Sicoob acontecerá de 20 a 23 de fevereiro e o evento está marcado para 21 a 31 de agosto. É necessário realizar o cadastro da biometria no site Total Acesso para adquirir os ingressos dos shows de Barretos. A pré-venda do Caldas Country, em Caldas Novas (GO), será a partir de 24 de fevereiro e o evento ocorrerá nos dias 21 e 22 de novembro. Já em Jaguariúna Rodeo Festival (SP), a pré-venda está marcada para ter início no dia 17 de março e o evento ocorre entre 19 e 27 de setembro. A venda dos ingressos será realizada exclusivamente de forma online.

Programação do Circuito Sertanejo 2025

O Sicoob estará presente no Circuito Sertanejo e será na ExpoLondrina, em abril, o pontapé inicial para o Circuito Sertanejo. Na sequência, a festa acontece no estado de São Paulo, no Ribeirão Rodeo Music. Já em junho, o Circuito Sertanejo aterriza em Minas Gerais e é na cidade de Pedro Leopoldo, a poucos minutos de Belo Horizonte, que os vinte anos do Pedro Leopoldo Rodeio Show serão celebrados. O segundo semestre começa a todo vapor com uma edição especial da festa de Barretos, que em 2025 completará 70 anos de história. Ainda em São Paulo, no mês de setembro, próximo à capital, a animação do público vai até de manhã no Jaguariúna Rodeo Festival e é em Goiás, berço do sertanejo, que acontece a última etapa do Circuito Sertanejo, o Caldas Country Festival.

Endosso de marca e a estratégia de marketing do Sicoob

A estratégia de marketing do Sicoob visa ampliar a força e a percepção positiva da marca, além de expandir a base de cooperados. A instituição financeira cooperativa investe em diversas plataformas para amplificar o conhecimento sobre o modelo de negócio e levar os princípios do cooperativismo para cada vez mais pessoas. “Com ações de endosso de marca, através do patrocínio de grandes eventos e personalidades, temos uma estratégia de marketing 360° e estamos reforçando nosso compromisso como uma instituição financeira sólida e inovadora“, diz Halley.

Sobre o Circuito Sertanejo

O Circuito Sertanejo é a maior plataforma de shows do Brasil e reúne os seis principais eventos de música sertaneja do país: Expo Londrina, Ribeirão Rodeo Music, Pedro Leopoldo Rodeio Show, Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, Jaguariúna Rodeo Festival e Caldas Country Festival. A iniciativa é fruto das parcerias entre Together, unidade de negócios da Ambev, que atua como facilitadora no mercado de grandes eventos, conectando pessoas, soluções e serviços, e a Diverti, empresa com mais de 20 anos de experiência e atuação na indústria do entretenimento, com organizadores de cada uma das etapas do Circuito.