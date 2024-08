Sicoob destina mais de R$ 15 milhões para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

O Sicoob destinou mais de R$ 15 milhões, na forma de doações, para auxiliar as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul neste ano. Essa iniciativa demonstra a responsabilidade social da instituição e seu papel fundamental no apoio aos mais necessitados em momentos desafiadores.

“Empreender ações para auxiliar o próximo está no cerne do cooperativismo. Trata-se de um direcionador doutrinário do movimento. Em todas as circunstâncias, prósperas ou, sobretudo, adversas, como no presente caso, o Sicoob se faz presente, pois a solidariedade e a união para o bem-estar coletivo são pilares do nosso modelo de negócio”, afirma Ênio Meinen, diretor de Coordenação Sistêmica, Sustentabilidade e Relações Institucionais.

A mobilização do Sicoob se concretizou em duas etapas:

Doações recebidas: por meio de uma campanha direcionada ao Rio Grande do Sul, o Sicoob arrecadou mais de R$ 5,2 milhões em doações. Esse valor significativo representa a união e o engajamento da comunidade em prol das vítimas das enchentes.

Contribuição da instituição: demonstrando sua responsabilidade social, o Sicoob acrescentou ao montante arrecadado mais R$ 10 milhões em donativos. Essa iniciativa eleva o total destinado às vítimas para mais de R$ 15 milhões, reforçando o compromisso da instituição com a comunidade gaúcha.

Além da campanha SOS, o Sicoob adotou um pacote de medidas emergenciais para auxiliar os cooperados e cooperativas da região. Essas ações incluem linhas de crédito especiais, prazos estendidos para pagamento de dívidas e suporte técnico para a reconstrução das atividades. “As ações do Sicoob, somadas a diversas outras do segmento cooperativo financeiro, oferecem alívio às vítimas e fortalecem os laços de solidariedade e cooperação no território afetado pelas enchentes. Nosso compromisso é contínuo, sempre voltado para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar geral. Estamos empenhados para continuar a implementar soluções que promovam a reconstrução econômica e o restabelecimento da vida social dos nossos cooperados e de toda a população das comunidades atingidas. Sabemos que não está sendo fácil, mas seguimos resolutos ao lado de todos neste momento desafiador, trabalhando juntos para superar este cenário”, comenta Ênio.