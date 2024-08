Shows gratuitos no ABC: Tributos ao Abba, Queen e Raul Seixas em agosto

A partir desta sexta-feira (2/8) os fãs de rock e blues poderão curtir gratuitamente shows em homenagem a bandas icônicas como Abba, Queen, Aerosmith, Raul Seixas e Kiss. A programação faz parte do projeto “Diversão Na Praça” do Golden Square Shopping, que tem como objetivo ampliar as opções de lazer e entretenimento das famílias que moram na região do ABC paulista.

A primeira apresentação ocorre no dia 2 com uma homenagem ao grupo Abba, que tem “Dancing Queen” entre seus maiores sucessos. No dia 9 o shopping receberá um tributo à banda Queen, que trará no repertório hits como “Love of my Life”, eternizado no Rock in Rio em 1985. Dia 16 quem agita os clientes é a banda cover do Aerosmith. No dia 23 o centro comercial realiza um tributo ao brasileiro Raul Seixas. A última apresentação ocorre no dia 20 com o cover da banda americana de hard rock Kiss, com direito a “Rock and Roll All Nite”. Todos os shows começam às 20h. Já para os fãs de blues o shopping promoverá uma apresentação especial do Janela Blues no sábado (17), a partir das 14h30.

Espetáculos de dança

O mês de agosto também terá três exibições de grupos de dança para agitar todos os clientes do shopping. A Sphera Danças se apresenta no dia 10 e o grupo Van Dance no dia 31. Ambas as apresentações ocorrem a partir das 19h30. No dia 24 o espetáculo fica por conta do Espaço Jaqueline Vieira e ocorre às 14h.

Serviço

Golden Square Shopping

Endereço: Av. Kennedy, 700, Jardim do Mar – São Bernardo do Campo

Local das apresentações: Piso L3 – Praça de Alimentação

Entrada: Evento gratuito. Acesso à área vip em frente ao palco mediante a reserva no app do Golden Square Shopping + 1 kg de alimento não perecível por participante (exceto sal). É possível assistir aos shows e peças fora da área VIP.

Para mais informações acesse https://www.goldensquareshopping.com.br/