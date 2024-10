Shows de Paul McCartney no Brasil só perdem em número para Reino Unido e EUA

Paul McCartney nutre uma longa paquera com o Brasil. Além de ter o local como um dos que mais tocou ao vivo em carreira solo, o beatle já lançou uma música com o nome do país, se declarou fã dos ritmos nacionais -apesar de pouco entender português-, e fez de Milton Nascimento um convidado de honra em show em Belo Horizonte no ano passado.

O namoro com o Brasil se traduz em números. Só nos últimos dez anos, McCartney fez 21 shows aqui, tendo mais três marcados para esta semana, com a turnê “Got Back”, que passa por São Paulo nesta terça-feira e na quarta-feira. Ele segue para Florianópolis no sábado.

Após estas apresentações, o artista terá o Brasil como um dos quatro países onde mais tocou desde 1982, um ano após o fim da sua última banda, o Wings. Se tudo sair como o planejado até sábado, McCartney vai ter se apresentado no país 40 vezes, mesmo número de shows que fez na Alemanha. É menos somente das 381 apresentações que realizou nos Estados Unidos, e das 118 no Reino Unido.

O levantamento é da Folha de S.Paulo e não considera shows que ele fez como parte dos Beatles ou do Wings. A pesquisa foi realizada a partir de dados registrados no site Setlist.fm, plataforma colaborativa alimentada e revisada por fãs.

Há ainda outro dado impressionante -nos últimos dez anos, ele cantou ao vivo mais no Brasil que em qualquer outro país exceto os Estados Unidos. Nem no Reino Unido, onde nasceu, ele se apresentou mais vezes ao longo deste período. A conta considera os três shows que serão realizados aqui nos próximos dias.

Não à toa, McCartney já afirmou que provavelmente aceitaria o título de cidadão honorário do Brasil. Foi o que ele declarou à coluna Mônica Bergamo, em novembro do ano passado, ao chegar no hotel onde estava hospedado, depois de fazer um show surpresa para somente 200 pessoas no Clube do Choro.

Dar o título de cidadão honorário ao cantor foi sugestão, à época, do deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ), que se diz fã dos Beatles. Ele justificou dizendo que o artista já havia passado vezes o suficiente no país para receber o título. Registrada na Câmara dos Deputados, a proposta segue à espera de despacho.

McCartney tem entre seus admiradores brasileiros também artistas como Roberto Carlos, que lançou uma versão aportuguesada de “And I Love Her”, composta pelo beatle. O grupo mineiro Skank fez o mesmo com a faixa “Pacato Cidadão”, uma adaptação de “Let ‘Em In”, também assinada por McCartney.

A base de fãs brasileiros de McCartney, segunda maior do mundo, também segundo o levantamento feito pela reportagem, não deve esperar grandes novidades no repertório dos próximos shows. A expectativa é que o repertório da “Got Back Tour” seja igual, ou parecidíssimo, com os das apresentações feitas no ano passado, que por sua vez também pouco mudaram em relação aos shows que ele realizou no país há cinco anos.

Entre as músicas que ele mais tocou nesta turnê estão “Lady Madonna” e “Let it Be”, ambas lançadas em 1970, quando os Beatles ainda estavam juntos. Cada uma foi cantada 39 vezes. O show, que costuma durar entre duas e três horas, mistura hits antigos e canções lançadas mais recentemente.

GOT BACK TOUR – SÃO PAULO

Quando Ter. (15) e qua. (16), às 20h

Onde Allianz Parque – av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, São Paulo

Preço A partir de R$ 650 (inteira), em Eventim

Autoria Paul McCartney

GOT BACK TOUR – FLORIANÓPOLIS

Quando Sáb. (19), às 21h

Onde Estádio – av. Deputado Diomício Freitas, 1.000, Florianópolis

Preço A partir de R$ 650 (inteira), em Eventim

Autoria Paul McCartney