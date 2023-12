Shows de Natal levam mais de 70 mil pessoas ao Chico Mendes, em São Caetano

O maior Natal da história de São Caetano do Sul atingiu o seu ápice neste fim de semana (15 a 17/12). Mais de 70 mil pessoas compareceram ao Espaço Verde Chico Mendes para curtir os shows de Ney Matogrosso (sexta), Ivan Lins (sábado) e Jota Quest, que encerrou a programação no domingo.

As apresentações de grandes nomes da música brasileira atingiram o objetivo de proporcionar a confraternização das famílias de São Caetano. Ao longo das três noites, o clima foi de muita alegria e diversão – tudo em segurança.

Os shows também ajudarão quem mais precisa. Foram arrecadadas 7 toneladas de alimentos, que serão repassados às entidades assistenciais do município pelo Fundo Social de Solidariedade.

“Este foi um dos anos com mais conquistas para a população de São Caetano do Sul. E nada melhor do que celebrarmos este momento dessa forma, com muita alegria”, afirmou o prefeito José Auricchio Júnior.

Uma das referências da MPB, Ney Matogrosso entoou seus maiores sucessos, como Homem com H, Sangue Latino e Rosa de Hiroshima. Mas abriu o repertório também para canções que ficaram famosas em outras vozes, como Jardins da Babilônia (Rita Lee), O Beco (Paralamas do Sucesso) e A Maçã (Raul Seixas).

Ivan Lins levou ao público sucessos que compõem a turnê “A Gente Merece Ser Feliz”, nome do samba composto em parceria com Paulo Cesar Pinheiro, lançado em 2006. Antes do show, em coletiva de imprensa, expressou sua gratidão por se apresentar novamente me São Caetano. “Já fiz dois concertos com a Orquestra Sinfônica e sempre que venho à cidade sou extremamente bem recebido. É uma alegria poder voltar e compartilhar a minha música.”

Com 53 anos de carreira, o cantor e compositor atrai pessoas de todas as idades e atribui seu sucesso à coerência de seu trabalho. “Faço a música que gosto, sigo a minha inspiração e sempre busco transmitir uma mensagem boa, que valorize o respeito, a gentileza e delicadeza. Também sou grato aos pais e avós que apresentam o meu trabalho às novas gerações”.

Uma das mais aclamadas bandas do pop-rock nacional, o Jota Quest completou 25 anos em 2023, e enfileirou hits no show em São Caetano, como Dias Melhores, Amor Maior, Só Hoje, Fácil e Na Moral, que agitaram o público em uma apresentação memorável.

O secretário municipal de Cultura, Erike Busoni, lembrou que, além das grandes estrelas dos shows principais, o palco do Espaço Verde Chico Mendes também recebeu artistas locais, valorizando a cultura da cidade. “Tivemos, ainda, as oficinas culturais e as barracas gastronômicas, que movimentaram a nossa economia.”