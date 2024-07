Shows de Funk Como Le Gusta e FBC agitam fins de semana no Sesc Santo André

No mês de agosto, o Sesc Santo André terá duas apresentações que celebram a cultura urbana dentro da música brasileira, através da mistura de samba, soul e música latina, e do rap com o funk, destacando a influência e a evolução desses gêneros que moldam parte importante da identidade cultural do país.

No primeiro fim de semana do mês, dia 3, Funk Como Le Gusta celebra 25 anos do álbum “Roda de Funk” e revive clássicos como “16 Toneladas” e “Super Funk”. Com sua sonoridade que faz referência a diversos gêneros, a banda valoriza a black music brasileira por meio da mistura destes ritmos. A rapper Souto MC se junta ao grupo, fortalecendo a apresentação com uma musicalidade fortemente ligada à transformação social por meio de sua potente voz e ancestralidade indígena. Lino Krizz, fundador do grupo Motirô também participa, e acrescenta profundidade ao espetáculo com sua rica trajetória ao lado de nomes como Mano Brown, Seu Jorge e Jorge Ben, adicionando uma pitada de rap a essa combinação.

No dia 24, penúltimo fim de semana do mês, FBC se apresenta com seu novo álbum “O amor, o perdão e a tecnologia irão nos levar para outro planeta”, que trata dos desafios atuais da humanidade. O rapper, que vem se destacando cada vez mais no cenário contemporâneo, explora sua sonoridade através de uma abordagem que dialoga entre a dance music e rap, refletindo sobre o futuro da música em um mundo em constante transformação. Sua trajetória, que começou por volta dos 17 anos, foi impactada e absorveu influências sonoras globais, unindo diferentes culturas e ritmos e mostrando que os gêneros musicais transpassam fronteiras.

Esses shows transmitem expressões culturais que celebram a união de histórias, raízes e identidades. Ao reunir artistas que representam diferentes facetas da música urbana, as apresentações se tornam manifestos de resistência e alegria, convidando todos a se juntarem para enaltecer as questões vividas e batalhas enfrentadas no cotidiano.

Programação:

Funk Como Le Gusta convida Souto MC e Lino Krizz

show 25 Anos de Roda de Funk

“Funk Como Le Gusta Convida: 25 Anos de Roda de Funk” é um evento musical que celebra um quarto de século desde o lançamento do álbum “Roda de Funk”. A banda, junto com Lino Krizz, apresenta um espetáculo dinâmico com interação intensa com o público. Sucessos como “16 Toneladas,” “Super Funk,” “Besame Mama,” “Vem,” e “S.O.S.” do Funk Como Le Gusta se entrelaçam com clássicos da música brasileira como “Jorge da Capadócia” e “Ela Partiu”. Os convidados especiais Souto MC e Lino Krizz contribuem de forma significativa, enriquecendo o evento com suas distintas abordagens musicais.

Dia 2/8, sexta, das 20h às 21h30

Teatro

12 anos.

Ingresso – R$60,00 / R$30,00 / R$18,00

FBC

show do álbum “O amor, o perdão e a tecnologia irão nos levar para outro planeta”

FBC, um rapper mineiro, lança seu quinto álbum, “O amor, o perdão e a tecnologia irão nos levar para outro planeta”, inspirado pela questão de como a música será ouvida no espaço. Produzido por Pedro Senna e Ugo Ludovico, o disco de quinze faixas explora fases da dance music e aborda temas complexos como o amor. Influenciado por uma viagem à Europa em 2020, FBC absorveu elementos das cenas musicais locais, integrando-os ao seu som com a ajuda dos produtores. O álbum reflete seu compromisso contínuo de observar e influenciar mudanças sociais, compartilhando suas visões para promover o bem.

Dia 24/8, sábado, das 19h às 20h30

Teatro

12 anos.

Ingresso – R$60,00 / R$30,00 / R$18,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 — Vila Guiomar — Santo André