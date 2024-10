Showroom de bancadas é inaugurado no ABC

Um showroom focado em bancadas sustentáveis, feitas em porcelanato e lâminas ultracompactas, acaba de ser inaugurado em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Com mais de 10 anos de mercado, a F3 Bancadas Sustentáveis abre um espaço de mais de 200m² dedicado a arquitetos, profissionais do setor e consumidor final, que buscam por sofisticação e design conceitual em seus projetos.

Para cozinhas, banheiros, lavabos, áreas gourmet ou mesmo projetos mais inusitados de alto padrão, como planejados para embarcações, a F3 desenvolve projetos para ambientes diversos com cores, texturas e especificidades técnicas de maneira artesanal e exclusiva.

No showroom, é possível conferir mais de 60 cores de lâminas ultracompactas em catálogo em duas texturas, brilhante e polido, somando 120 no total. Assim como mais de 600 opções de acabamento entre porcelanatos e lâminas ultracompactas. Além disso, também há inspirações com aplicabilidades em bancadas de cozinha, desde um cooktop invisível, por exemplo, a uma peça de lavabo móvel.

Com clientes e projetos de decorados em construtoras, como Patriani, Tegra e Even, a empresa tem expectativa de crescer até 70% no seu faturamento anual em 2025 a partir do novo espaço. “Estamos expandindo para unir, dentro de um mesmo ambiente, a loja com o showroom e a fábrica. Isso nos dará mais capacidade de atendimento e entrega”, explica a sócia-diretora da F3 Bancadas Sustentáveis, Valene Fonseca, que já entregou mais de 4 mil projetos.

A loja foi projetada para oferecer uma experiência completa em móveis planejados e design de interiores, contando com uma equipe especializada e um espaço moderno, que reflete as últimas tendências em sustentabilidade e design.

“Vemos potencial em todo o estado de São Paulo, e o ABC Paulista nunca pode ser ignorado. A região vem crescendo nos últimos anos e temos muitas pessoas interessadas nesse mercado. Queremos estar próximos dos nossos clientes e contribuir com o desenvolvimento local”, destaca Valene.

