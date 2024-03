“Show no Praça” recebe Rodrigo Ouro Preto em Diadema

Nesta quinta-feira, 21 de março, a partir das 19h30, o repertório do Capital Inicial será o centro das atenções na nova edição do evento “Show no Praça”, idealizado pelo Shopping Praça da Moça, em Diadema, localizado na região metropolitana de São Paulo.

A banda, que é uma das mais importantes e respeitadas da cena do rock nacional, surgiu no início da década de 1980 em Brasília e é liderada por Dinho Ouro Preto, composta por Fê Lemos, Flávio Lemos, Yves Passarell, além de Nei Medeiros e Fabiano Carelli.

Nesta edição do evento, Rodrigo Ouro Preto, que já é reconhecido pela própria banda como cover oficial, irá prestar homenagem à carreira de sucesso entoando canções como “Eu Vou Estar”, “Primeiros Erros”, “Veraneio à Vascaína”, dentre outros hits que continuam empolgando multidões pelos quatro cantos do país.

“O Show no Praça é um evento gratuito pelo qual as pessoas já esperam e por isso temos o compromisso de buscar atrações populares, que verdadeiramente agradem ao público“, conta Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

Serviço: Show no Praça – Capital Inicial Cover com Rodrigo Ouro Preto.

Data: 21 de março.

Horário: a partir das 19h30.

Local: Praça de Alimentação.

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP