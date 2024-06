Show no Praça apresenta banda cover do Coldplay

Os clientes do Shopping Praça da Moça, que fica em Diadema, região metropolitana de São Paulo, vão poder curtir um show muito especial. A partir das 19h30, desta quinta-feira, 27/06, a banda Yellow – Coldplay Tribute Brazil irá apresentar os maiores hits da banda britânica liderada por Chris Martin.

O evento que é 100% gratuito acontece na Praça de Alimentação do shopping e contará com repertório de músicas históricas como: Viva La Vida, In My Place, Fix You, Clocks, Paradise, The Scientist, Adventure of a LifeTime, Yellow, dentre muitas outras canções. Os músicos utilizam trajes, instrumentos e interpretações semelhantes ao próprio Coldplay, garantindo ao público uma experiência única de conexão, interatividade e emoção.

Para Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça, oferecer opções de eventos de qualidade é uma forma de retribuir aos clientes a preferência que eles possuem pelo espaço. “Coldplay é uma das bandas de mais sucesso no mundo e trazer uma atração que possui tanta qualidade é proporcionar experiências únicas enquanto se aproveita uma das dezenas de opções da Praça de Alimentação do shopping”, comenta Lima.

Serviço: Show no Praça com a banda Yellow – Coldplay Tribute Brazil.

Data: Dia 27 de junho.

Horário: 19h30.

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.