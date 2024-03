Show no Eldorado encerra programação do mês da mulher em Diadema

Show de Mart’nália e ampla oferta de serviços no bairro Eldorado fechou, neste sábado (23/3), a programação especial preparada pela Prefeitura de Diadema para celebrar o Mês da Mulher. Neste ano, o evento teve como tema ‘Empoderando as Mulheres Além das Fronteiras’.

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, esteve à noite no local para acompanhar a apresentação de Mart’nália.

Alguns dos serviços oferecidos a quem esteve no Eldorado envolveram orientações de saúde da mulher, ações de empregabilidade, instrução nutricional, jurídica, serviços gratuitos de beleza e bem-estar e oficinas culturais. A ação é resultado do trabalho conjunto de diversas secretarias e setores da Prefeitura.

Sheila Onório, coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres e que organizou os esforços do Executivo municipal para a realização da programação, calcula que cerca de 2,5 mil pessoas estiveram nas diversas atividades e serviços ofertados ao longo de março. “Procuramos ouvir as pessoas para planejar essas ações. As mulheres relataram que não podiam comparecer a eventos em dias úteis, então colocamos todos esses serviços aos sábados, de forma descentralizada, nas quatro regiões da cidade, quase dentro da casa da pessoa. Isso foi muito bem avaliado pelos munícipes, que diziam que isso precisava ser feito mais vezes, não apenas em março”, afirma.

Ainda segundo ela, alguns dos serviços mais procurados pelos moradores nos encontros foram os de beleza – como tranças e sobrancelha -, ofertados gratuitamente pela Fundação Florestan Fernandes; de saúde da mulher e vacinação; de assistência judiciária e Procon; de empregabilidade; e o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Móvel, uma porta de entrada para os serviços socias da Prefeitura.

“Minha avaliação é que esses serviços proporcionaram às mulheres e aos munícipes boas oportunidades. Dá para a gente pensar em fazer mais vezes essa articulação, que deu muito certo”, conclui.

Essa é também a opinião de Emilia Maria da Costa, 63 anos, moradora do Eldorado há mais de 40 anos. Ela informa que faz parte do programa Mulheres em Movimento, da Secretaria de Esporte e Lazer, onde ficou sabendo do evento deste sábado. “Já tomei vacina de reforço contra a Covid e estou aproveitando para fazer a sobrancelha também. Acho muito importante oferecerem esses serviços todos aqui no Eldorado. Não vou dançar, mas pretendo vir para ver o show da Mart’nália, inclusive vou conhecer ela hoje.”

Jane Cristina, 49, também moradora do bairro Eldorado, era outra que aproveitou para fazer, gratuitamente, a sobrancelha. Como a colega, ela estava satisfeita com a ideia de ofertar em um dia diversas ações da Prefeitura, inclusive culturais. “Isso agrega mais coisa pra gente, que mora aqui. É por meio desse tipo evento que as pessoas passam a conhecer alguns serviços que as pessoas, às vezes, nem sabem que a Prefeitura oferece. Além disso, cultura sempre é bom. Pra quem não conhece a Mart’nália, tem essa oportunidade de curtir uma coisa diferente. E o Eldorado precisa disso. Ter esse show e os serviços agregados é uma coisa ótima”, conclui.

Além da Mart’nália, a programação incluiu nomes conhecidos da cultura, como a humorista Ângela Dippe, que apresentou show de stand-up, e a atriz Cláudia Abreu, com monólogo sobre a escritora Virginia Woolf.