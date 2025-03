Show gratuito no CCSP coloca ênfase na obra de Lula Queiroga

Cinco bandas misturadas, jovens cantores da mais recente geração da música brasileira além do próprio artista evidenciado irão repassar a obra de Lula Queiroga – cantor e compositor pernambucano, conhecido por uma obra altamente poética e ritmicamente rica. A apresentação única acontece no dia 27 de março de 2025, às 19h, no Centro Cultural São Paulo (Sala Adoniran Barbosa). Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados duas horas antes no local.

“Um caos controlado” define Sterblitch sobre o show. Serão cinco bandas em cena, com muito volume sonoro, ressaltando a pluralidade do som de Lula – ao mesmo tempo pesado, com elementos regionais, uso de instrumentos eletrônicos e embalado com letras poéticas. Os cantores Alice Caymmi, Aparecido da Silva, Caio Prado e Helena Serena tomarão os vocais de canções como “Eu no Futuro”, “Alzira e a Torre”, “Ah, se eu vou”, “Noite Severina”, “Altos e Baixos”, “A Ponte”, entre outras. Além disso, o próprio Lula estará no palco acompanhando e tocando junto.

Os cantores só saberão das próprias músicas que irão interpretar, sem saber o que os colegas irão apresentar, sem ensaios gerais. Assim, canções mais rock’n’roll ganham ainda mais peso, assim como músicas mais eletrônicas do repertório ganham nuances e instrumentações são ressaltadas. Enquanto isso, Lula acompanha os músicos nas versões de suas próprias músicas, enquanto Sterblitch vai comandando tudo do palco, em posse do roteiro, dirigindo em cena a performance.

Além de cinco bandas com formação completa – guitarra, baixo, bateria etc. – estarão em cena cinco jovens músicos, com forte referência pop atual, misturando elementos de diversos ritmos de diferentes lugares, e que não necessariamente fazem o mesmo tipo de som de Lula Queiroga.

“Luz na Obra” é um projeto criado por Eduardo Sterblitch para, como o nome diz, jogar luz sobre a obra de um artista. O projeto, que terá outras edições, começa por Lula Queiroga – um dos compositores preferidos de Sterblitch e que tem uma obra bastante rica ritmicamente e letras poéticas que tratam de amor, paisagens, crenças e até do cotidiano. “Eu quero que todo mundo conheça a potência e a riqueza da obra de Lula Queiroga”.

Gravado por nomes como Lenine, Ney Matogrosso, Elba Ramalho, Boca Livre, Chico César, Roberta Sá, Zélia Duncan, Zizi Possi, entre outros, o músico, compositor, redator e diretor de TV e cinema, tem cinco álbuns gravados, além de dirigir filmes institucionais, documentários, filmes para cinema e vídeos publicitários, compondo trilhas e jingles.

Sobre os artistas:

Lula Queiroga

Luiz de França Guilherme de Queiroga Filho (Lula Queiroga), músico, compositor, redator e diretor de TV e cinema. Atualmente segue a carreira musical com cinco CD’s gravados, dirigindo filmes institucionais, documentários, filmes para cinema e vídeos publicitários, compondo trilhas e jingles.

Seu mais recente disco, CAPIBARIBUM, foi lançado em 2024. Inspirado no rio Capibaribe, o disco conduz a uma viagem pela cultura e pela sonoridade do estado de Pernambuco, começando no interior, na nascente do rio, passando pela serra, por comunidades ribeirinhas e cruzando muitas pontes, até terminar em sua foz, na capital Recife.

Ritmos como forró, xote, maracatu, frevo e eletrônico evocam a ancestralidade e desaguam no contemporâneo. São dez faixas, sendo nove inéditas – a exceção é “A Ponte”, parceria com Lenine, que ganha versões roots a partir da performance de Marcelo Falcão. Repleto de participações especiais de grandes amigos do artista, o álbum reúne Chico César, Bruna Alimonda, Zé Renato, Martins, Ylana Queiroga e a dupla Caju e Castanha.

Alice Caymmi. Começou a cantar e compor aos 10 anos. Neta de Dorival Caymmi, lançou seu primeiro álbum, Alice Caymmi (2012). Em 2014, com Rainha dos Raios, venceu o Prêmio Multishow na categoria Versão do Ano por Homem (Caetano Veloso). Em 2018, lançou Alice, explorando o pop, e em 2019, Electra, álbum voz e piano gravado em dois dias, destacando sua potência vocal em um show que une música e teatro.

Aparecido da Silva. Cantor, compositor e ator brasileiro, Aparecido estudou na escola O Tablado e se destacou na palhaçaria, vencendo três festivais. Atuou e produziu Sterblich Não Tem Um Talk Show e fundou o Coletivo Lá Vai Maria. No cinema, participou de Teus Olhos Meus e Canastra Suja. Iniciou a carreira musical com a banda A La Fonseca e teve composições gravadas por Leandro Léo, incluindo uma parceria com Maria Gadú. Em 2019, lançou seu primeiro EP e o Baile do Aparecido, projeto com Big Band. Em 2022, lançou um EP com três singles.

Helena Serena. Cantora e compositora, nasceu em São Sebastião (SP) e viveu em São Francisco Xavier antes de se estabelecer em Ilhabela, onde começou a compor aos 13 anos. Em 2020, lançou seu primeiro EP, ELA, com produção de Julio Fejuca, trazendo influências de Soul, MPB e ritmos africanos. O projeto inclui faixas como Bordô, produzida por Duani Martins, com clipe dirigido por Arthur Corumba. Em 2021, lançou o single Dengo, também produzido por Duani, e participou do The Voice Brasil, destacando-se no cenário musical.

Caio Prado. Cantor e compositor carioca, é um dos destaques da nova geração. Em 2024, lançou seu terceiro disco, Caio em Ti, além de diversos singles. Já dividiu palco com Ney Matogrosso, Belo e Maria Gadú e integra o show Elza Tributo, apresentado no Rock in Rio 2022. Participou dos programas Música Boa Ao Vivo e Experimente e teve a música Não Sou Teu Negro no especial Falas Negras da TV Globo, ao lado de Alcione. Baobá integrou a trilha do jogo FIFA 22, e em 2023, participou de um tributo a Clara Nunes com Áurea Martins e Jaime Alem.

Ficha técnica do projeto

Roteiro e Direção geral: Eduardo Sterblitch

Homenageado: Lula Queiroga

Shows: Lula Queiroga, Alice Caymmi, Aparecido da Silva, Caio Prado e Helena Serena

Direção técnica: Daniel Sanjines

Desenho e operação de luz: Amanda Amaral

Videomaker: Matheus Brant

Operação de Monitor: Daniel Sanjines

Operação de PA: Luan Casado

Roadies: Renato Fanhu, Igor Jordi

Produção geral: Corpo Rastreado

Coordenação de produção: Quica Produções | Thaís Cris e Thaís Venitt

Assessoria de Imprensa: Canal Aberto

Serviço

Luz na Obra – Lula Queiroga

Shows de Lula Queiroga, Alice Caymmi, Aparecido da Silva, Caio Prado e Helena Serena

Centro Cultural São Paulo – CCSP (Sala Adoniran Barbosa)

Rua Vergueiro, 1000 – Liberdade, São Paulo

Dia 27/03 (quinta-feira), às 19h

Entrada: Gratuita (retirada de ingresso 2h antes no local)

Classificação Indicativa: Livre