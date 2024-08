Show extra de Junior Marvin, dia 25 de agosto no Bourbon Street

Um dos maiores músicos de reggae de todos os tempos, Junior Marvin, é diretor musical e guitarrista da lendária banda de Bob Marley, The Wailers, vem a São Paulo para único show no Bourbon Street, mas como a casa teve sua lotação esgotada em poucos dias, foi aberta nova data no dia 25 de agosto.

Para compor sua apresentação em terras brasileiras, o músico Jamaicano se une a banda Marley Night, que tem um dos principais e mais qualificados projetos que homenageiam Bob Marley de todo território nacional.

Junior Marvin também tocou em bandas como Gass, Keef Hartley Band, Toots & the Maytals e Steve Winwood. Em 1977 encontrou-se com Bob Marley e juntos fundaram a The Wailers Band. Após a morte de Marley, Junior seguiu com a banda e gravou os álbuns I.D., Majestic Warriors, Jah Message e My Friends. Atualmente o músico faz turnês com a The Wailers e também em carreira solo, com lançamentos periodicos desde 2007.

Serviço

Local: Bourbon Street | Rua Dos Chanés, 127 – Moema – SP

Reservas na casa: Rua dos Chanés 194 – de 2a.f à Sábado das 10h as 18h e domingos das 12h às 16h – Sem taxa de conveniência

Fone para reservas: (11) 5095-6100

WhatsApp para reservas (somente texto): +5511 9 7060-0113

Data: 25/08/2024 – Domingo

Horário: 19h30

Abertura da casa: 18h

Duração: 80 minutos aproximadamente

Couvert Artístico:

Pista (1º Lote) : R$ 95,00*

Mezanino (1º Lote) : R$ 195,00*

*por pessoa / mudança de Lote sem aviso prévio

Venda – Sympla – https://site.bileto.sympla.com.br/bourbonstreet

Classificação indicativa: 18 anos e 16 anos acompanhado de responsável

Capacidade: 350 pessoas

Estacionamento/ Valet: Estacionamentos na região

Aceita todos os cartões de débito e crédito.

Acessibilidade motora

Ar condicionado e ventilação natural

Wi-fi – solicitar senha na casa

Homepage: http://www.bourbonstreet.com.br