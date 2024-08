Show do Alok fecha via e muda trânsito na região da Faria Lima nesta quinta (29)

Um show do DJ Alok vai fechar uma via e alterar o trânsito na região da avenida Faria Lima, na zona oeste de SP, na tarde desta quinta-feira (29). O evento privado, com previsão de público de 4.000 pessoas, vai interditar trecho das 13h às 22h.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) informou que vai bloquear a rua Callimaque, entre a avenida Brigadeiro Faria Lima e a Rua Professor Atílio Innocenti. Assim, os carros que circulam na Faria Lima, no sentido de Pinheiros, e querem acessar a avenida Presidente Juscelino Kubitschek, devem fazer um retorno à esquerda pelo canteiro central.

Segundo a CET, durante toda a interdição, agentes irão monitorar a alteração e orientar o trânsito na região.

O evento com Alok é o Countdown Tomorrowland 2024 – uma espécie de “esquenta” para promover o festival de música eletrônica que está marcado para os dias 11, 12 e 13 de outubro em Itu, no interior de São Paulo.

O show é promovido pela Budweiser, patrocinadora do festival. O evento é gratuito, mas os ingressos já estão esgotados.