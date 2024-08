Show de The Weeknd no Estádio MorumBIS terá transmissão pelo Youtube

O show do cantor The Weeknd em São Paulo terá uma transmissão exclusiva através do YouTube. O evento único será transmitido ao vivo para todo o mundo, e acontece no dia 7 de setembro a partir das 21h.

“Eu estou muito animado em compartilhar que teremos uma transmissão ao vivo do meu show em São Paulo, e assim todos ao redor do mundo podem ser parte dessa noite especial”, disse o cantor. Em uma declaração, ele ainda afirmou que adoraria poder estar em todas as cidades, mas que ao menos se sentia grato pela “chance compartilhar a mesma energia em tempo real”.

Após realizar uma turnê global com todos os seus shows esgotados, The Weeknd se prepara para se apresentar no Estádio MorumBIS. Além de grandes sucessos do artista, ele também deve trazer alguns detalhes de seu próximo projeto, que deve dar continuidade aos famosos álbuns “After Hours” e “Dawn FM”.

“Eu estou terminando a terceira parte dessa saga, dessa trilogia. O nome deve ser divulgado em breve, e ele não é o que alguns esperam. O que muitos esperam é apenas o nome de uma das canções do álbum”, disse The Weeknd.

O cantor canadense irá doar 10% da receita líquida de todas as vendas de mercadoria no dia do evento e online para o Brazilian Soul Fund, da BrazilFundation. Essa arrecadação será direcionada para as comunidades no Brasil afetadas por dificuldades econômicas e desastres naturais, com foco em ajudar as famílias mais vulneráveis do sul do país a reconstruirem as suas vidas após as enchentes que impactaram a região.

No YouTube, The Weeknd é um dos artistas mais procurados de 2024, superando seis bilhões de visualizações apenas nos últimos doze meses. Ele acumula mais de 35 milhões de inscritos em seu canal na plataforma até o momento.