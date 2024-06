Show de skate, atrações musicais e batalhas de rima marcam o encerramento do Itacoatiara Pro

No último domingo (16), chegou ao fim a 12º edição do Itacoatiara Pro, o maior festival de esportes ao ar livre do Brasil. Com campeonato profissional de skate, apresentações de Supla e Oriente e batalhas de rima, o evento encerrou mais um ano com um final de semana repleto de atrações e muita ação na praia de Itacoatiara, em Niterói, no Rio de Janeiro.

Para celebrar o encerramento em grande estilo, a última modalidade disputada foi o skate. Com curadoria do skatista e empreendedor social Davison Fortunato, participação especial da lenda Bob Burnquist e 40 mil reais em disputa, o resultado não poderia ter sido diferente. O campeonato foi dividido em duas categorias: Pro masculino e Open feminino, tendo inclusive uma marca histórica, já que o evento teve mais inscrições pelas mulheres do que os homens, mostrando a força feminina no esporte.

Na categoria masculina, o troféu e a premiação de 20 mil reais ficou com João Lucas Alves, seguido por Marcelo Batista na segunda colocação e Denis Silva completando o pódio. No feminino, Manuh Moretti foi quem faturou o prêmio, seguida por Duda Ribeiro e Luiza Marchiori.

Além da ação na pista, o fim de semana também foi marcado por muita música, trazendo a cultura urbana do hip-hop para a cidade, que pôde presenciar de forma gratuita o show do grupo oriente no sábado (15) e também aproveitar um pouco do punk rock com Supla no domingo (16), levantando todo o público presente.

Para completar a festa, durante a premiação dos campeões, o festival animou a galera com batalhas de rimas de tirar o fôlego no domingo, que terminou com o título do MC Estudante, um dos maiores rimados da cena do hip-hop no Brasil, que já participou das maiores batalhas do país e emplaca vídeos virais rimando no Metrô e em locais públicos.

O Itacoatiara Pro aconteceu entre os dias 01 a 16 de junho e reuniu esportes de diversas modalidades como: bodyboard, bodysurf, surf e skate, trazendo atletas renomados e disputas de tirar o fôlego com altas premiações para os competidores. Sendo um dos principais propósitos no DNA do evento, também realizou diversas ações ambientais e de sustentabilidade, visando conscientizar ainda mais as pessoas sobre o futuro do meio ambiente. Além disso, fomentou a cultura urbana, trazendo muita música, arte, acessibilidade e incentivo à diversidade.