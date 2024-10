Show de Matteo Bocelli em São Paulo tem ingressos esgotados

A primeira turnê solo de Matteo Bocelli, “A Night With Matteo”, chega ao Brasil este mês, com apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo. O show da capital paulista está com ingressos esgotados. A apresentação para o público carioca, dia 08 de outubro no Vivo Rio, ainda tem ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

O cantor italiano retorna ao país após passagem em maio deste ano, quando participou da turnê de comemoração de 30 anos de carreira do pai, Andrea Bocelli. Desde então, Matteo vem se preparando para uma série de shows pela América, em cidades dos Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Colômbia e Chile.

Em 2023, o artista lançou seu álbum de estreia, “Matteo”, que lidera o número de composições escolhidas para a turnê. O álbum apresenta uma mistura de músicas em inglês e italiano, e inclui créditos de composição de alguns dos maiores nomes da indústria musical, incluindo Ed & Matthew Sheeran, PARISI (Ed Sheeran, Fred Again), Jesse Shatkin (Miley Cyrus, Sia, Kelly Clarkson) e Stuart Crichton (Kesha, Backstreet Boys, Louis Tomlinson).

O público poderá curtir “Solo”, primeiro single lançado pelo cantor, “Tempo” e “Chasing Stars”, escrita por Ed Sheeran – artista o qual Matteo já citou ser uma de suas inspirações. Navegando pela música pop, Matteo traz os sucessos “Can’t Take My Eyes Off Of You”, de Frankie Valli e reimaginada ao longo do tempo por outros grandes artistas como Lauryn Hill e Gloria Gaynor, além de “Titanium”, de Sia.

SERVIÇO:

Rio de Janeiro

Data: Terça-feira, 08 de outubro de 2024

Horário: 21h00

Local: Vivo Rio – Avenida Infante Dom Henrique, 85

Venda online: Sympla

Bilheteria Oficial (sem taxa de conveniência): Vivo Rio – Avenida Infante Dom Henrique, 85

Horário de funcionamento: Funciona nos dias dos espetáculos anunciados no site (vivorio.com.br), das 16h até o início do evento.

Ingressos: a partir de R$ 125,00

Classificação etária: 16 anos (menores podem acessar acompanhados por responsável legal).

São Paulo (INGRESSOS ESGOTADOS)

Data: Quarta-feira,09 de outubro de 2024

Horário: 21h00

Local: Sala São Paulo – Praça Júlio Prestes, 16