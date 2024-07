Show de Juliette reúne 30 mil pessoas no São João de Diadema

Aproximadamente 30 mil pessoas foram prestigiar a cantora Juliette nessa sexta-feira, dia 28 de junho, no São João de Diadema. A festa, que aconteceu do dia 21 a 30 de junho, foi promovida pela Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e reuniu grandes nomes, como Zeca Baleiro e Yasmin Santos, e artistas locais, como Matheus e Fabiane e Peleja D’Jah.

A estrela da noite, Juliette, elogiou a cidade por promover uma festa que exalta a cultura nordestina de forma gratuita. “Já vi muita coisa sobre Diadema e tive certeza que o prefeito percebeu a diversidade cultural da cidade e colocou a mão na massa. Literalmente uniu tudo que há de melhor!”, afirmou. “Além disso, fui muito bem acolhida aqui, com direito a visita do prefeito. Isso mostra o cuidado que o município tem com a população”, complementou.

Os fãs não irão esperar tanto tempo para receber novas músicas. “Estou no estúdio misturando vários ritmos e vou continuar fazendo isso, porque me faz bem e traz um pouco de mim!”, disse a artista.

Recepção do público

Maria Aparecida da Silva comentou sobre a diversidade de artistas que se apresentaram durante o festival. “É uma linda iniciativa. Vim em vários dias dessa festa e já tive a chance de conhecer novos artistas, sejam nacionais ou locais. Alguns já até estão na minha galeria de músicas”, compartilhou.

Luiz Neto, ilustrador da cidade, decidiu homenagear a cantora com um quadro que mostra sua irmã, Juliene, que faleceu devido a uma má formação do cérebro. “Essa história me emociona bastante e senti, do fundo do meu coração, que deveria entregar esse quadro pessoalmente”, contou. “Quando ela pegou o quadro, vi que quase chorou. Espero muito que tenha gostado”, completou.

Cactos solidários

A mobilização não foi só para trazer um grande público. Segundo Thayná Magalhães, administradora da página fã “Cactos de SP”, uma dos muitos fã-clubes da cantora Juliette, houve uma enorme organização para a doação de mais de 500kg de alimentos não perecíveis.

A ideia surgiu em 2021, quando Juliette se tornou famosa em âmbito nacional. “Há três anos, temos esse perfil para turbinar causas sociais ou eventos por onde ela passa com seus shows”, contou. “É uma forma, também, de incentivar a população a realizar uma doação, por mais singela que seja. Toda ajuda é bem-vinda”, finalizou.