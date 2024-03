Show de Bruno & Marrone é confirmado na Festa do Peão de Barretos

Com toda sua tradição e romantismo, a dupla Bruno & Marrone está confirmada na 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Os cantores da geração romântica do sertanejo se apresentam na sexta-feira, 16 de agosto, primeiro final de semana do maior evento do gênero da América Latina.

Sucesso desde o início dos anos 90, Bruno & Marrone tem hits que atravessam as gerações como “Dormi na praça”, “Inevitável”, “Vida vazia”, “Choram as rosas” e sucessos mais recentes que já fazem parte da vida dos apaixonados pelas modas românticas como “Fantasma da Saudade”.

Na mesma data, o evento também já confirmou a cantora Simone Mendes como uma das atrações.

Os outros shows anunciados até o momento são de Luan Pereira e Lauana Prado, no dia 15 de agosto; César Menotti & Fabiano, Jorge & Mateus e Ana Castela, no sábado, 17/08, e o cantor country norte-americano Cody Johnson, no dia 24 de agosto.

Ingressos

As vendas dos acessos para a 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, que acontece de 15 a 25 de agosto, já estão liberadas. São 11 dias de programação com muito esporte, música, cultura, gastronomia e entretenimento no Parque do Peão, complexo com mais de 2 milhões de metros quadrados.

A venda é exclusiva pelo site Total Acesso e estão disponíveis lotes para os nove setores que integram o evento, são eles: Parque/Rodeio/Show, Área Vip, Pista Prime, Pista Gold e Stage Prime; Camarotes Arena Premium, Brahma, Open Super Bull e Dagente. Também já é possível adquirir pacotes para a área de Camping, que funciona dentro do Parque do Peão.