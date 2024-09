“Show da Escolinha” revive humor de Chico Anysio em espetáculo imperdível

No dia 5 de outubro de 2024, o humor brasileiro ganhará vida novamente com a apresentação da peça Show da Escolinha, uma homenagem ao icônico Chico Anysio. Dirigido por Tininha Araújo, com quase 40 anos de carreira, o espetáculo promete levar o público a uma viagem nostálgica ao universo da Escolinha do Professor Raymundo, um dos maiores clássicos da comédia nacional. O evento será realizado no Centro de Convenções Chico Anysio, localizado no E Suítes Hotel Recreio Shopping, na Avenida das Américas. Classificação; a partir de 12 anos. Vendas pela plataforma Sympla.

O ator André Lucas, filho de Chico Anysio, assume o desafio de interpretar dois dos personagens marcantes do humor nacional: o divertido Seu Aranha, um policial cuja apresentação dispensa o distintivo. “Puliça! P-U-L-I-C Cedrilha – A, otoridade mauxima”, personagem que o próprio André deu vida, na original Escolinha, e o inesquecível Professor Raymundo, personagem icônico de seu pai. Outro destaque do espetáculo, será a participação de Chico Anysio feita in memoriam através de um vídeo especial, garantindo que a essência do humorista esteja presente no espetáculo.

André revela que se sente feliz em ver novos talentos brasileiros do humor. E, acha importante incentivá-los, assim como resgatar a memória de grandes humoristas que fizeram a história do humor no Brasil, como seu pai.

“Mais do que uma homenagem a meu pai, esse show é uma forma de recuperar no palco a essência do humor brasileiro e dar chance a novos comediantes que estão despontando por todo Brasil.

Os ingressos para o Show da Escolinha já estão disponíveis, com valores que variam entre R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira), além de uma promoção antecipada por R$ 30,00.

Agenda da temporada:

5 de outubro de 2024 – Centro de Convenções Chico Anysio, que fica no E Suítes Hotel Recreio Shopping na Av. das Américas 19.021. Ingressos Inteira R$ 70,00 |meia R$ 35, | promocional antecipado R$ 30. (vendas Sympla)

18 de outubro de 2024 – Teatro Raul Cortez, que fica na Praça do Pacificador – Centro de Duque de Caxias. Ingressos Inteira R$ 70, | meia R$ 30, | promocional antecipado R$ 30. (vendas Sympla)

25 de outubro de 2024 – Teatro Dr. Átila Costa, que fica na rua Francisco Santos Silva, 555 – Vila São Pedro, São Pedro da Aldeia. Ingressos Inteira R$ 70, | meia R$ 35, | promocional antecipado R$ 30. (vendas Sympla)

Serviço:

Show da Escolinha – Em homenagem a Chico Anysio – Recreio

Dia: 05 de outubro – sábado

Horário: 21h

Local: Centro de Convenções Chico Anysio

Endereço: Av. das Américas, 19.021 – Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro – RJ

Venda de ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/97548/d/274213/s/1873665