Show da CUFA segue sua programação e realiza evento, na zona leste de São Paulo

A Central Única das Favelas (CUFA), segue com sua agenda de shows mensais nas favelas de São Paulo. O próximo “Show da CUFA”, será em 29 de junho, na zona leste de São Paulo, no campo X do Morro. O evento, além de proporcionar entretenimento para a população local, o evento também presta serviço social. A agenda do show tem presença confirmada de: artistas locais, Grupo Bom Gosto, Tasha e Tracie, MC Gha, Jean Oliver, Vulgo FK, Neguinho do Kaxeta, MC Don Juan.

A apresentação no X do Morro faz parte da agenda cultural da CUFA, para fomentar a integração de grandes shows na favela.

“O Show no campo do X do morro segue a nossa programação musical. O nosso show não é apenas uma celebração da música e da cultura, mas também uma prova do poder transformador que a arte tem nas nossas favelas. A CUFA sempre teve o compromisso de valorizar e dar voz aos moradores das favelas, trazer para cada favela os shows grandiosos e gratuitos é a nossa missão com o Show da CUFA” diz Celso Athayde, cofundador da CUFA e CEO da Favela Holding.

Além da agenda musical, o Show da CUFA, conta com ações importantes com o serviço social das 09h às 16h como: Vacinação; Orientações Prevenção – IST/AIDS; Distribuição de Preservativos; Apresentação Cultural; Ação de Redução de Danos; Auriculoterapia; Exposição de Animais Sinantrópicos.

“A Secretaria Municipal de Cultura tem como norte a descentralização da cultura, e isso inclui apoiar iniciativas culturais na periferia como essa da CUFA, estimulando a economia local no Campo do X do Morro, impulsionando o comércio e o pequeno empreendedor ao levar arte para os locais onde há menos oferta de atrações culturais”, afirma a secretária Ligia Jalantonio.

O Show da CUFA conta com a parceria de instituições e empresas que se destacam TV Globo; Prefeitura de São Paulo; Eletromidia; Betnacional; FSB; Comunidade Door; Sheraton – São Paulo WTC Hotel; Grupo R1 e Rádio Transcontinental. A união dessas forças contribuirá para o sucesso e a abrangência do evento, fortalecendo os laços entre as favelas e as entidades comprometidas com o desenvolvimento cultural e social.

“A Betnacional orgulha-se de apoiar a série de shows da CUFA, uma iniciativa que vai muito além do entretenimento. Para nós, este apoio é um passo estratégico em direção ao fomento cultural e ao engajamento comunitário. Cada show promete não apenas entretenimento de qualidade, mas também um impulso significativo à cultura local. Estamos animados com o impacto positivo e a ampla penetração que esses eventos terão na comunidade.”- Lucas Gasull, sócio da Lean Agência, agência da Betnacional.

Serviço:

Show da CUFA no campo X do Morro;

Horário: A partir das 14h;

Data: 29 de junho de 2024;

Local: Rua Arbela – Altura do n° 800, Zona Leste.