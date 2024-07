Show com Paulo Flores e Jaques Morelenbaum conecta Angola e Brasil

No dia 28 de julho, encerrando a 22ª edição do Festival Arte Serrinha, o Sesc Pinheiros recebe o encontro inédito entre o maestro carioca Jaques Morelenbaum e o angolano Paulo Flores e sua banda. O show é o resultado da Residência de Música, que acontece de 24 a 27 de julho entre os artistas e faz parte da programação do Festival. Apresentando toda a musicalidade de Flores, grande referência no Semba – ritmo popular em Angola, o show terá canções marcadas por ritmos dançantes combinadas às suas letras politizadas que cantam as belezas e desigualdades de seu país e da África. Em conjunto com o violoncelista Jaques Morelenbaum, fazem uma fusão entre a cadência desses sons. A dançarina e coreógrafa Morena Nascimento fará uma participação especial com uma apresentação síncrona.

Intitulado “Atlânticos”, o show terá como base o repertório do compositor angolano e algumas músicas do seu guitarrista Manecas Costa, um brilhante compositor e virtuoso guitarrista da Guiné-Bissau, que é considerado uma das mais belas vozes de origem africana da atualidade. A sua música carrega as vibrações quentes e a sensualidade do “gumbe”, música crioula nascida em Bissau. Um diálogo transdisciplinar entre a música de influências caribenhas, brasileiras, afro-cubanas e africanas de Paulo Flores, os arranjos inéditos de Jaques Morelenbaum, a dança de Morena Nascimento e a cenografia com assinatura do Festival Arte Serrinha, que traz o universo das artes visuais para a direção de arte de todo o espetáculo.

O Festival Arte Serrinha acontece há mais de 20 anos na cidade de Bragança Paulista – SP, em um formato de espaço de livre criação e difusão da arte, de encontros, experimentação de linguagens e nascedouro de ideias sobre temas relevantes para a sociedade. Em 2024, a 22a. edição traz o tema “Atlânticos”, com parceiros como o Museu da Língua Portuguesa, o Festival Encontros de Alvito (Portugal), a Bienal de Coimbra e a Jahmek Contemporary Art Gallery (Luanda), recebendo atividades e artistas que representam a contribuição dos países lusófonos atlânticos para o mundo contemporâneo.

PAULO FLORES é compositor, intérprete e constrói há quase quarenta anos uma obra notável, onde a poesia e as melodias sustentam uma narrativa que faz de forma única um retrato da alma angolana. O artista, que é embaixador da Boa Vontade das Nações Unidas em Angola, fez parte do movimento da Kizomba no final da década de 80 e inscreve o seu trabalho numa linguagem baseada na procura e na valorização do patrimônio musical angolano, com espaço para a influência de outros gêneros musicais. Há muitos anos tem se aproximado da música brasileira, com parcerias de produtores brasileiros com os quais gravou alguns dos seus discos.

JAQUES MORELENBAUM – Natural do Rio de Janeiro, o violoncelista, arranjador, maestro, produtor e compositor Jaques Morelenbaum, iniciou sua relação com a arte ainda criança, e em sua trajetória artística se tornou uma das referências da música contemporânea dentro e fora do país. Atuou ao lado do maestro Tom Jobim durante dez anos, tocando em espetáculos e gravações que renderam prêmios de extrema relevância. No campo das gravações, Morelenbaum empregou seu instrumento para abrilhantar os álbuns de uma constelação de astros da música popular brasileira, que inclui Gilberto Gil, Gal Costa, Ivan Lins, Barão Vermelho e Skank. Morelenbaum escreveu, ainda, arranjos para discos de Marisa Monte, Beto Guedes, Carlinhos Brown, Titãs, do grupo português Madredeus, da cantora portuguesa Dulce Pontes, do compositor norte-americano David Byrne e das cabo-verdianas Cesária Évora e Mayra Andrade.

MORENA NASCIMENTO – Morena Nascimento é uma artista da dança nascida em Belo Horizonte em 1980, que se dedica a seu ofício como autora e gestora de seus próprios trabalhos desde 2001, como bailarina, coreógrafa, diretora, e professora de dança. Integrou como bailarina intérprete o Grupo Primeiro Ato de Belo Horizonte de 2001 a 2004 e posteriormente o Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, de 2007 a 2010, companhia com a qual continuou atuando como bailarina convidada, até 2019. Buscando provocações e contra argumentações para seu trabalho, tem criado obras autorais em parceria com inúmeros artistas de diversas linguagens como o cinema, a música, o teatro e as artes visuais, ao longo dos últimos 23 anos. Coreografou grupos importantes como o Balé da Cidade de São Paulo, para o qual criou o espetáculo “Um Jeito de Corpo” (2018), a Cia de Dança do Palácio das Artes, para o qual criou “LALANGUE” (2018), o Balé do Teatro Castro Alves, Ópera de Metz. A possibilidade de ser atravessada e provocada por outros olhares se tornou uma constante em seus trabalhos autorais mais relevantes como “Clarabóia” (2010 – parceria com Andreia Yonashiro), “Rêverie” (2013 – parceria com Carolina Bianchi), “Um diálogo entre música e dança” (2010 – parceria com o músico/arranjador Benjamim Taubkin). É mãe desde 2017 e mais do que nunca tem optado por trabalhar em contextos que consiga criar com acolhimento, afeto e respeito às singularidades que a maternidade a convoca. Constantemente é convidada a realizar criações de obras para companhias nacionais e internacionais de dança e coordenar residências artísticas focadas na criação.

Serviço

Show ‘Atlânticos’ ─ Com Jaques Morelenbaum, Paulo Flores e banda. Participação especial Morena Nascimento

Dia: 28 de julho, domingo, às 18h.

Duração: 60 minutos

Local: Teatro Paulo Autran

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$ 50 (inteira); R$ 25 (meia) e R$ 15 (credencial plena)

Sesc Pinheiros – Rua Paes Leme, 195

Estacionamento com manobrista: Terça a sexta, das 7h às 21h; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h.