Show com grandes sucessos do samba e pagode e Noite do Baile Charme agitam o Novo Anhangabaú

Mais uma semana de agenda cheia de atividades gratuitas no Novo Anhangabaú! A programação tem edições especiais com artistas mulheres de atividades que o público já conhece e adora, como a Noite do Baile Charme, que vai homenagear grandes divas da cultura negra, e o Vale Um Samba. As aulas também seguem a todo vapor, tanto com as novidades do mês como jiu-jitsu e origami, quanto com as figurinhas carimbadas Skate Park para Mulheres, Dança dos Povos e Introdução ao Circo.

Confira os destaques da semana do Novo Anhangabaú:

No sábado, dia 16, prepare o seu melhor passinho e venha dançar com Dessa Brandão no palco do Vale um Samba! A cantora e cavaquinista apresenta o projeto “Pagode da Dessa”, com covers de verdadeiros hits do samba e do pagode brasileiro. A partir das 15h.

A Noite do Baile Charme e Suas Divas traz uma edição especial com apenas mulheres no palco, homenageando grandes artistas que embalam o movimento como Sandra de Sá, Erykah Badu e Beyoncé, em uma grande celebração da cultura negra, da música e da dança. A atividade acontece também no sábado, 16, a partir das 18h.

Completando o final de semana cheio de música, no domingo, 17 de março, Neryne celebra a diversidade cultural e sonora do Brasil com um repertório repleto não apenas de clássicos da Música Popular Brasileira, mas também de contemporaneidades. O show começa às 17h.

PROGRAMAÇÃO SEMANAL

Entre as novidades da programação do Novo Anhangabaú, estão as aulas de Frevo às quartas-feiras, entre 18h e 20h, jiu-jitsu, às segundas-feiras, das 21h às 22h e as oficinas de FORM(AÇÃO) TEATRAL, ministradas pela atriz e arte educadora Martha Guijarro, aos sábados, a partir das 10h.

A programação conta ainda com Origami (sextas, das 16h às 19h), É Noite de Samba Rock (sextas, a partir das 19h), Forró (quintas, das 19h às 22h), Xadrez (domingo, das 15h às 18h) e Introdução ao Circo (domingos, das 15h às 17h).

Confira a programação completa do Novo Anhangabaú no site ou redes sociais.

Serviço Novo Anhangabaú

Como chegar: Metrô: Estações São Bento e Anhangabaú

Site: novoanhangabau.com.br

Newsletter Vale Conferir: novoanhangabau.com.br/valeconferir

Instagram: @novoanhangabau

Tik Tok: @novoanhagabau