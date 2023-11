Show beneficente #juntospelomingau une artistas em prol da recuperação do baixista

No próximo dia 14 de dezembro, o Teatro Bradesco será palco de um emocionante show em prol de Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, que, após um incidente ocorrido no mês de setembro em Paraty, encontra-se internado em São Paulo e, em breve, deverá seguir para uma clínica de reabilitação.

Organizado pela filha do artista, Isabella Aglio Amaral, a Bebel, em parceria com a Opus Entretenimento, o evento promete uma noite única, repleta de música e homenagens, que visa arrecadar fundos para o tratamento de recuperação do baixista do grupo Ultraje a Rigor.

“O apoio e o carinho que estamos recebendo das pessoas têm sido fundamentais. Este show será uma celebração pela vida, pela união e, claro, pela música, e cada ingresso contribuirá significativamente para a recuperação do meu pai. Agradecemos a todos que estão com a gente nessa causa”, comenta Bebel, filha do Mingau.

Figura icônica na cena musical brasileira, tendo participado de inúmeros grupos, formado diferentes projetos e tocado com músicos de renome, Mingau será celebrado em um show especial que destacará sua carreira e inegáveis contribuições para o rock nacional. Murilo Couto e Juliana Oliveira, do programa “The Noite”, serão os apresentadores do evento. O line-up do show contará com artistas famosos e colegas de trabalho que se unem em solidariedade ao músico. Confira os artistas que já confirmaram presença:

Claudia Gomes (Banda Vega)

Clemente (Inocentes / Plebe Rude)

David Cardoso Jr

Dinho Ouro Preto (Capital Inicial)

Edgard Scandurra (Ira)

Ivan Sader

Kiko Zambianchi

Leo Jaime

Marcelo Nova e Drake

Maurício Gasperini

Nasi (Ira)

Rodrigo Lima (Dead Fish)

Roger Moreira (Ultraje a Rigor)

Thunderbird

Tico Santa Cruz (Detonautas)

Os ingressos para o show em prol de Mingau estão disponíveis pelo site uhuu.com ou na bilheteria do teatro. O valor arrecadado com a venda dos ingressos será revertido para o tratamento de reabilitação do baixista. Os artistas se apresentarão voluntariamente, sem receberem cachê, e o Teatro Bradesco cederá o espaço, também sem custos, para a realização do evento.

SERVIÇO

SHOW #JUNTOSPELOMINGAU

Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes)

www.teatrobradesco.com.br

Duração: 150 min

Classificação: 12 anos

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 1439 pessoas

Data: 14 de dezembro

Horário: 21h

INGRESSOS

A partir de R$50

Obs.: Confira legislação vigente para meia-entrada.

Apoio:

Chilli Beans, Transasom, Cavalera, Light on, Matiz Manhatan, Abraccio Bourbon Shopping, Led Light, Projeção Cultural, Vj Scane e Rádio 89FM.

Canais de venda oficiais:

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/juntos-pelo-mingau-12449

Bilheteria física – sem taxa de serviço

Teatro Bradesco (Shopping Bourbon)

Teatro Opus Frei Caneca (Shopping Frei Caneca)

De segunda a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento:

Bilheteria do teatro: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento Bourbon Shopping

Confira valores e horários no link abaixo:

https://www.bourbonshopping.com.br/o-shopping/sao-paulo