Shoppings do Alto Tietê oferecem vagas de emprego

Shoppings localizados na região do Alto Tietê estão disponibilizando um total de 43 vagas de emprego nesta terça-feira (7). As oportunidades são voltadas para candidatos com idade superior a 18 anos, abrangendo diversas áreas, com opções tanto para profissionais experientes quanto para aqueles sem experiência prévia.

O Itaquá Park Shopping é um dos centros comerciais que se destaca, oferecendo sete oportunidades de trabalho nesta semana. A lista de cargos disponíveis inclui:

Vendedora na loja Piticas – Interessados podem enviar currículo para [email protected] .

na loja Piticas – Interessados podem enviar currículo para . Chapeiro no Giraffas – Candidatos podem enviar e-mail para [email protected] ou entregar o currículo pessoalmente na loja, solicitando falar com Ana Paula Tenório.

no Giraffas – Candidatos podem enviar e-mail para ou entregar o currículo pessoalmente na loja, solicitando falar com Ana Paula Tenório. Atendente de restaurante no Giraffas – Mesmo procedimento de candidatura do cargo anterior.

no Giraffas – Mesmo procedimento de candidatura do cargo anterior. Consultor de vendas na Claro – Currículo deve ser entregue diretamente na loja.

na Claro – Currículo deve ser entregue diretamente na loja. PCD (Pessoa com Deficiência) na Nagumo – O candidato deve apresentar laudo médico ao entregar o currículo pessoalmente.

Além das vagas citadas, a Havan dentro do shopping está contratando para dois cargos: Operador de caixa e Operador comercial PCD. Os interessados devem acessar o site da loja para se candidatar.

No Outlet Premium Grande São Paulo, são oferecidas 10 vagas em diferentes lojas, incluindo:

Assistente de loja

Estoquista

Vendedor(a) nas lojas My Place, Blue Beach e Aeropostale.

nas lojas My Place, Blue Beach e Aeropostale. Auxiliar de vendas na Calvin Klein.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site do outlet e cadastrar seus currículos. O outlet está localizado na Rodovia Ayrton Senna, saída km 45.

No município de Mogi das Cruzes, o Patteo Urupema Shopping tem uma vaga disponível para auxiliar de sushiman no restaurante Nagairô. Os interessados devem fazer sua inscrição pelo site do shopping.

O Mogi Shopping, por sua vez, conta com um total de 21 oportunidades em diversas funções. Dentre os cargos disponíveis estão:

Operador(a) de caixa

Vendedor(a)

Auxiliar de cozinha

Estoquista

Coordenador(a)

A lista completa e informações sobre como se candidatar estão disponíveis no site do Mogi Shopping, que fica localizado na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1001, Jardim Armênia. As lojas operam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Mais detalhes podem ser obtidos pelo telefone 4798-8800.

No Suzano Shopping, há quatro oportunidades nas áreas administrativa e de vendas. Os cargos disponíveis incluem:

Administrativo

Vendas Tim Celulares

Vendas Gelato Borelli

Consultor(a) Laser&co

A localização do Suzano Shopping é na Rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Para mais informações e candidatura, os interessados devem visitar o site do shopping.