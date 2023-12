Shoppings de SP ampliam horário de funcionamento para compras de final de ano 

Com a proximidade das datas festivas de final de ano, a tradição da compra de presentes para amigos e familiares fica ainda mais forte. Para facilitar esse momento para os consumidores, os shoppings Jardim Sul, Mooca Plaza, Santa Cruz, São Bernardo Plaza e VillaLobos ampliam horário de funcionamento em dias específicos do mês de dezembro.

Zona Sul de São Paulo

A partir do dia22 de dezembro, o Shopping Santa Cruz passará a funcionar das 09h às 22h, assim como as lojas e praça de alimentação. No domingo, véspera do Natal (24), as operações funcionam entre 10h e 18h. No dia 25, as lojas não abrem e a praça de alimentação funciona de forma facultativa das 12h às 20h. Em 31 de dezembro, o shopping funcionará das 10h às 16h, para os clientes que quiserem usufruir das facilidades do empreendimento. No dia 1º de janeiro, assim como no Natal, a abertura da praça de alimentação também é facultativa.

O Shopping Jardim Sul opera com uma hora a mais nos dias 15 e 16 de dezembro, com todas as lojas e alimentação funcionando das 10 às 23h. Já do dia 17 a 19, segue em horário normal, das 10h às 22h. Entre os dias 20 e 23 de dezembro, volta a funcionar entre 10h e 23h e no dia 24 ficará de 10h às 18h. No dia 25 de dezembro as lojas estarão fechadas e abertura é opcional para lazer e alimentação, entre 12h e 22h. Entre os dias 26 e 30 de dezembro, o shopping funciona em horário normal, das 10h às 22h e no dia 31 de dezembro funcionará entre 12h e 16h. No dia 01 de janeiro, as lojas estarão fechadas e abertura é opcional para lazer e alimentação entre 12h e 22h.

Zona Leste de São Paulo

O Mooca Plaza Shopping funciona com uma hora a mais entre os dias 16 e 22 de dezembro – sendo das 10h às 23h nos dias de semana e sábado e das 10h às 21h no domingo. No dia 23 de dezembro, o horário se estende até às 00h e na véspera de Natal (24), até as 18h – ambos os horários com início às 10h. Já no dia 31 de dezembro, o shopping funciona das 12h às 18h. Nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, a abertura é facultativa.

ABC Paulista

Nos dias 15, 16, 18, 19, 20 e 21, o São Bernardo Plaza funciona com uma hora a mais, das 10h às 23h. Já nos dias 22 e 23 de dezembro, das 10h às 00h. Na véspera de Natal (24), o shopping abre das 9h às 18h. No dia de Natal, a abertura é facultativa. Em 31 de dezembro, os clientes podem aproveitar o shopping aberto das 10h às 16h e, no dia 1 de janeiro, a abertura é facultativa.

Zona Oeste

O Shopping VillaLobos funcionará com horário estendido no dia 16 de dezembro, com lojas e alimentação operando entre 10h e 23h. Já no dia 17, as lojas funcionam das 11h às 21h e alimentação entre 11h e 22h. Dos dias 18 a 20/12, as lojas e alimentação funcionam das 10h às 22h e entre os dias 21 e 23 de dezembro, lojas e alimentação funcionam novamente em horário estendido, de 10h às 23h. No dia 24, o shopping estará aberto de 10h às 18h. No dia 25 de dezembro, as lojas estarão fechadas e a praça de alimentação e lazer operam com abertura opcional entre 12h e 22h. De 26 a 30/12, lojas e alimentação funcionam em horário habitual, das 10h às 22h. No dia 31/12, o shopping estará aberto das 10h às 16h. No dia 01 de janeiro, as lojas estarão fechadas e abertura é opcional para lazer e alimentação entre 12h e 22h.