Shoppings de SP ampliam horário de funcionamento para compras de final de ano

Para facilitar as compras de final de ano, shoppings administrados pela ALLOS, a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras do Brasil, operam com horários estendidos. Os shoppings Campo Limpo, Jardim Sul, Mooca Plaza, Santa Cruz, São Bernardo Plaza e VillaLobos ampliam horário de funcionamento em dias específicos do mês de dezembro.

Confira os horários especiais:

Zona Sul de São Paulo

Shopping Santa Cruz

19, 20 e 21/12 – 10h às 22h

22/12 – 10h às 20h

23/12 – 09h às 22h

24/12 – 09h às 18h

25/12 – Funcionamento das lojas de alimentação é facultativo das 12h às 20h

26, 27, 28, 29 e 30/12– 10h às 22h

31/12 – 10h às 16h

01/01/2025 – Funcionamento das lojas de alimentação é facultativo das 12h às 20h

Shopping Campo Limpo

13 e 14/12 – 10h às 23h

15/12 – 10h às 22h

16 a 23/12 – 10h às 23h

24/12 – 09h às 18h

25/12 – Shopping fechado

31/12 – 10h às 16h

01/01/2025 – Shopping fechado

Shopping Jardim Sul

19, 20, 21 e 23/12 – 10h às 23h

22/12 – 10h às 22h

24/12 – 10h às 18h

25/12 – Lojas fechadas; alimentação é opcional

26, 27, 28, 29 e 30/12 – Horário normal

31/12 – 10h às 16h

01/01/2025 – Lojas fechadas; alimentação é opcional

Zona Leste de São Paulo

Mooca Plaza Shopping

19, 20, 21 e 23/12 – 10h às 23h

22/12– 10h às 22h

24/12 – 09h às 18h

25/12 – Funcionamento das lojas é facultativo das 14h às 20h; funcionamento de operações de alimentação facultativo das 12h às 20h

26, 27, 28, 29 e 30/12– Horário de funcionamento normal

31/12 – 10h às 16h

01/01/2025 – Funcionamento das lojas é facultativo das 14h às 20h; funcionamento de operações de alimentação facultativo das 12h às 20h

Zona Oeste de São Paulo

ABC Paulista

São Bernardo Plaza Shopping

13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23/12 – 10h às 23h

15 e 22/12 – 10h às 22h

24/12 – 09h às 18h

25/12 – Funcionamento facultativo

26, 27, 28, 29, 30/12 – Horário de funcionamento normal

31/12 – 10h às 16h

01/12 – Funcionamento facultativo