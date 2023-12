Shoppings de São Paulo terão horário estendido de 15 a 23 de dezembro

Cantareira Norte Shopping/ Divulgação

O mês de dezembro nos shopping centers de São Paulo terá horário especial, dando aos consumidores mais tempo para fazerem suas compras e atividades de lazer. Com a chegada do fim do ano, os comerciantes também aproveitam o novo horário para aumentar o faturamento com as vendas de Natal. No West Plaza, tradicional shopping na zona Oeste da capital paulista, as lojas funcionaram até às 23h no período de 15 a 23 de dezembro. No dia 24, véspera de Natal, elas abrem mais cedo, às 9h, mas também encerram antes, às 18h.

Em 2022, segundo dados da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), os shoppings tiveram um crescimento de 5,9% durante o período e o setor movimentou cerca de R$ 5,6 bilhões entre os dias 19 e 25 de dezembro.

Nos últimos meses, os visitantes ganharam novas opções de lojas de diversos segmentos, incluindo o gastronômico, atraindo novos consumidores para o shopping. As ações de final de ano, como a decoração de Natal interativa, as apresentações temáticas na pista de patinação no gelo e a promoção de Natal também chamam a atenção de quem passa pelo West Plaza.

“Esperamos números positivos para este ano, graças à ampliação do mix de lojas e diferentes opções de lazer e entretenimento, aproveitando também o início das férias escolares”, comenta Geraldo Carvalho, superintendente do West Plaza.

Na zona Norte da capital paulista, o Cantareira Norte Shopping, referência em compras e lazer na região, também atenderá das 10h às 23h de 15 a 23 de dezembro. Na véspera do Natal, dia 24, as lojas funcionarão das 9h às 18h. De acordo com o superintendente do empreendimento, Humberto Moreira, a expectativa para o período é de aumento de vendas na ordem de 8%, em comparação com o mesmo período do ano passado.

“Além do horário estendido, temos diversos atrativos para o consumidor, como a promoção de Natal -que irá sortear um Citroën C3 Feel, 2 Scooters elétricas Only e um vale viagem da CVC, no valor de R$ 15 mil-, as ações de lazer e, principalmente, o incremento do nosso mix. Nos últimos meses, recebemos cerca de 10 novas lojas de diversos segmentos, incluindo uma Cobasi”, ressalta Moreira, superintendente do

Cantareira Norte Shopping.

Horário Especial de Final de Ano– West Plaza

De 15 a 23 de dezembro – das 10h às 23h

24 de dezembro – das 09h às 18h

25 de dezembro – Abertura facultativa

De 26 a 30 de dezembro – das 10h às 22h

31 de dezembro – 10h às 17h

01 de janeiro – Abertura facultativa

Endereço do shopping: Avenida Francisco Matarazzo – Água Branca, São Paulo – SP

Horário Especial de Final de Ano – Cantareira Norte Shopping

De 15 a 23 de dezembro – das 10h às 23h

24 de dezembro – das 9h às 18h

25 de dezembro – Funcionamento opcional

De 26 a 30 de dezembro – das 10h às 22h

31 de dezembro – 10h às 16h

01 de janeiro de 2024 – Funcionamento opcional

2 de janeiro de 2024 – volta horário normal, das 10h às 22h

Endereço: Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jardim Pirituba