Shoppings da capital paulista sorteiam de viagem a picape para o Dia dos Pais

Shoppings da capital paulista têm brindes e sorteios para atrair clientes para as vendas do Dia dos Pais, que neste ano será comemorado no dia 11. Os consumidores que atingirem um valor mínimo em compras poderão resgatar brindes como vinhos ou concorrer a vale-viagem, moto e picape zero-quilômetro.

O comércio espera movimentar R$ 7,7 bilhões na data, segundo a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), um avanço de 4,7% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O setor de vestuário e perfumaria está no topo da lista de possíveis presentes. Lojas de roupas deverão faturar R$ 3,07 bilhões, e de perfumaria, R$ 1,51 bilhão, seguidos de eletrônicos e eletrodomésticos, acumulando R$ 1,19 bilhão, o que corresponderá a, praticamente, 75% das vendas totais em varejo na data, segundo a confederação.

A tabela acima mostra a data-limite para que o cliente possa cadastrar suas notas fiscais e resgatar os brindes ou vale para o sorteio. Os brindes são limitados ao estoque.

Em caso de dúvidas, é recomendado consultar o regulamento de cada instituição ou entrar em contato com o estabelecimento.

Gasto médio será de R$ 230, segundo confederação

A estimativa é que 110,9 milhões de residentes nas capitais brasileiras devem ir às compras para o Dia dos Pais, movimentando R$ 25,56 bilhões no comércio, de acordo com a CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas).

Em pesquisa realizada pela confederação, 70% dos que responderam acreditam que os produtos estão mais caros neste ano; para 24%, estão na mesma faixa de preço e 7% consideram que estão mais baratos. Segundo o levantamento, o valor médio dos gastos será de R$ 230.

“O consumidor está cauteloso e deve fazer muita pesquisa antes de comprar os presentes”, diz o presidente da CNDL, José César da Costa.

Ainda segundo a confederação, 24% dos entrevistados costumam gastar mais do que podem com os presentes de Dia dos Pais e 10% pretendem deixar de pagar alguma conta para fazer a compra. Além disso, 35% dos que pretendem presentear estão atualmente com o pagamento de alguma conta em atraso, sendo que 65% destes também estão com o nome negativado.

“O número de inadimplentes no país tem batido recorde, o que impacta diretamente no consumo das famílias. Sair da inadimplência é tão desafiador quanto se manter fora dos cadastros de negativados. A prioridade deve ser o pagamento das contas e a negociação das dívidas. Não vale a pena se endividar para presentear”, diz Merula Borges, especialista em finanças da CNDL.