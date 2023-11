Shoppings da ALLOS disponibilizam tronos pet para fotos com o Papai Noel

A época natalina é especial para toda a família e os pets não poderiam deixar de participar desse momento mágico com os seus tutores. Nos shoppings administrados pela ALLOS, os melhores amigos peludos possuem um lugar especial para fotos: um trono pet localizado ao lado do trono do Papai Noel.

Os shoppings Jardim Sul, Mooca Plaza, Santa Cruz, São Bernardo Plaza e VillaLobos possuem diferentes horários para fotos com o Noel, confira mais abaixo:

Na Zona Sul de São Paulo

Shopping Santa Cruz

No Santa Cruz, os visitantes poderão tirar as suas fotos com o Papai Noel e fazer os seus pedidos, na presença dos melhores amigos peludos também, já que o shopping disponibilizará um trono pet para que eles participem desse momento especial. As fotos com o Papai Noel acontecerão por ordem de chegada, de segunda a sábado, das 12h às 20h e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. O Noel ficará no shopping até o dia 24 de dezembro. O trono pet, bem como o do Noel estão localizados no Piso L2, ao lado da bilheteria do Cinemark.

Shopping Jardim Sul

No Shopping Jardim Sul o Papai Noel aguarda as crianças e seus AUmigos com um trono exclusivo para os peludos, no segundo piso, em frente ao Espaço do Cliente. A visita gratuita para lambidas, abraços, fotos e pedidos ao “Bom Velhinho” será por ordem de chegada, de segunda a sexta, das 12h às 21h, sábado das 12h às 22h e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. O Noel ficará no shopping até o dia 24 de dezembro das 9h às 18h.

Na Zona Leste de São Paulo

Mooca Plaza

No Mooca Plaza, as fotos com o Bom Velhinho acontecem por ordem de chegada, de segunda à sexta-feira, das 14h às 22h, aos sábados, das 12h às 22h e aos domingos e feriados, das 13h às 20h. Entre os dias 19 e 23 de dezembro, o Noel estará no shopping das 12h às 22h e na véspera do Natal (24), das 10h às 18h. Diariamente, o Noel possui pausa de uma hora para descanso. O trono do Noel fica localizado no Piso L2, perto do Di Cunto. Além do trono pet, o empreendimento disponibiliza também uma “Mansão Pet” como cenário para mais fotos de Natal. A Mansão Pet fica localizada na Praça Pet, um ambiente ao ar livre integrado à Praça de Alimentação do shopping, onde os tutores podem se alimentar com os seus amigos peludos.

Na Zona Oeste de São Paulo

Shopping VillaLobos

No Shopping VillaLobos, o trono fica lado a lado ao oficial do Bom Velhinho, localizado no segundo piso, em frente à loja TramaLab. Além disso, há um outro espaço exclusivo de photo opportunity, com personagens natalinos estáticos, também no segundo piso, em frente ao restaurante ICI. Os encontros para fotos, AUbraços e pedidos especiais ocorrem gratuitamente, por ordem de chegada, de segunda a sábado das 14h às 22h e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Quem deixar para visitar na última hora, ele estará disponível também no dia 24, das 10h às 17h.

O shopping conta ainda com algumas Árvores Natalinas de AUdoção, em parceria com a ONG Aliança Pela Vida. Todos os cachorros da instituição estarão em exposição simbólica, nas bolinhas decorativas das árvores de Natal, localizadas nos lounges em frente às lojas Chilli Beans – no primeiro piso, Zara e Livraria Travessa – no segundo piso. Cada bola de Natal terá a foto de um cão e um QR Code que direciona ao site, onde os interessados em adotar poderão encontrar todas as informações de vida e comportamento de cada animal. Após fazer um pré cadastro e entrevista com a própria ONG, os clientes podem se candidatar para adotar qualquer um deles. As árvores de AUdoção Aliança Pela Vida ficarão no mall do dia 04 ao 24 de dezembro nos respectivos lounges, localizado no piso térreo, próximo a loja Lego.

No ABC Paulista

São Bernardo Plaza

No São Bernardo Plaza, os visitantes podem fazer fotos com o Bom Velhinho por ordem de chegada, de segunda à sábado, das 12h às 20h e nos domingos e feriados, das 14h às 20h. O encerramento da fila acontece 30 minutos antes do fechamento do shopping. O trono natalino fica localizado no Piso L2, em frente ao Clube Melissa.

Todos os espaços já se encontram montados e à disposição de todos que queiram visitar o Bom Velhinho na companhia de seu pet.