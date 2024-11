Shoppings da ALLOS disponibilizam tronos pet para fotos com o Papai Noel

Com a chegada do período natalino e do Papai Noel nos shoppings de São Paulo, os empreendimentos prepararam um espaço especial que contempla trono pet para os tutores fazerem fotos com os seus melhores amigos peludos. O trono pet fica localizado ao lado do trono do Noel, resultando em fotos super fofas e divertidas.

Os shoppings Campo Limpo, Jardim Sul, Mooca Plaza, Santa Cruz, São Bernardo Plaza e VillaLobos possuem diferentes horários para as fotos com o bom velhinho e o seu pet.

Confira a seguir a programação completa:

Na Zona Sul de São Paulo

Shopping Santa Cruz

Com a chegada oficial do Papai Noel, os visitantes e moradores do entorno do bairro poderão fazer fotos e pedidos, inclusive, na presença dos melhores amigos peludos, já que o shopping disponibilizará um trono pet junto do bom velhinho para que eles participem desse momento especial.

As fotos com o Papai Noel e no trono pet poderão ser realizadas de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 12h às 20h, lembrando que diariamente o Noel fará uma pausa para alimentar as renas das 15h às 16h. No dia 24 de dezembro, o horário de visitas será especial, e por isso será das 9h às 18h.

Shopping Campo Limpo

Durante o período, as fotos com o Papai Noel e o pet podem ser realizadas diretamente no Piso P1 – Campo Limpo de 9 de novembro a 28 de novembro das 12h às 21h, de 29 de novembro a 23 de dezembro das 10h às 22h, com horário especial para visitas no dia 24 de dezembro das 9h às 18h.

Shopping Jardim Sul

No Shopping Jardim Sul, o tema “Oficina Encantada dos Ursos” traz na decoração um espaço exclusivo para os pets. O trono para os “aumigos” está aberto para fotos de segunda a sábado, das 12h às 21h, aos domingos, das 12h às 20h, e no dia 24/12, véspera do Natal, das 12h às 18h. O espaço fica no 1º andar, em frente à loja da Camicado.

Na Zona Leste de São Paulo

Mooca Plaza Shopping

Até 13 de dezembro, as fotos com o Papai Noel acontecem de segunda à sexta, das 14h às 22h; aos sábados, das 12h às 22h e, aos domingos, das 13h às 20h. Já no período de 14 a 23 de dezembro, o bom velhinho atenderá todos os dias, das 12h às 22h. Na véspera do Natal (24), o horário para fotos será das 10h às 18h. Diariamente, o Noel possui pausa de uma hora para descanso. O trono do Noel fica localizado no Piso L2 do empreendimento.

Na Zona Oeste de São Paulo

Shopping VillaLobos

O trono pet do Shopping Villalobos segue o mood do mundo lúdico inspirado no clássico “O Quebra Nozes” que permeia toda a decoração. Localizado no 2º andar, em frente à Carandaí 25, ele está aberto para fotos de segunda a sábado, das 14h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 20h, e, no dia 24 de dezembro, das 10h às 18h.

No ABC Paulista

São Bernardo Plaza Shopping

As fotos com o bom velhinho acontecem por ordem de chegada, de segunda à sábado, das 14h às 22h – com pausa das 18h às 19h – e aos domingos e feriados, das 14h às 20h – com pausa das 18h às 19h. Encerramento da fila acontece 30 minutos antes do fechamento do shopping. No dia 24 de dezembro, as fotos com o Noel acontecem até as 18h. O trono do Noel fica localizado no Piso L2, próximo ao Clube Melissa.