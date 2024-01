Shoppings celebram o aniversário de São Paulo com tours gratuitos pela cidade

Seja para turistas ou moradores, os empreendimentos da Gazit Brasil, prezam em valorizar as boas iniciativas e investir no entretenimento, cultura e turismo da Capital. Em comemoração ao aniversário de São Paulo, nos dias 25 e 28 de janeiro, o Top Center Shopping, localizado na avenida Paulista e o Shopping Light, ao lado do vale do Anhangabaú, promoverão tours guiados gratuitos, que propõe um roteiro de conhecimento e contemplação fotográfica.

O Walking Tour desta edição no Shopping Light, que acontece no dia 28/01, contará com o apoio do grupo cênico Azenha de Teatro, em que será explorada a história de São Paulo, desde seu surgimento até o desenvolvimento ao longo dos anos. Os participantes serão guiados por um percurso a pé, visitando pontos emblemáticos do centro histórico da cidade, e vivenciarão atividades cênicas com personagens históricos como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Pagu em São Paulo pelos Modernistas.

O tour inclui visitas externas a locais como Theatro Municipal, Viaduto do Chá, Edifício Martinelli, Mosteiro São Bento, Edifício Ouro para O Bem de SP e Centro Cultural Banco do Brasil. A experiência é interativa, com áudios de poemas e sonorizações enviados via WhatsApp para criar atmosfera durante o percurso. Para dar continuidade às comemorações dos 470 da Capital Paulista, o Shopping Light apresenta uma Mostra Cultural, “Olhares do Centro de São Paulo” destacando a arquitetura como forma de arte. Além disso, haverá um Sarau Cultural no rooftop do shopping em 20 de janeiro, com música ao vivo de Zérró Santos.

Na Avenida Paulista, o Top Center Shopping também garante o tour guiado no dia 25/01, partindo do Sesc Avenida Paulista, e passando por lugares antigos, como Japan House SP, Jardim e Capela do Hospital Santa Catarina com entrada e visita guiada pelo edifício tombado. Logo depois, o tour também visita Instituto Pasteur, Centro Cultural Coreano no Brasil e Ed. Nações Unidas. O destino final e o mais esperado, é o Top Center, com parada no heliponto do edifício que se encontra desativado, para que os participantes possam contemplar a Avenida Paulista de cima.

Outras atrações como, uma máquina de prêmios para presentear os clientes e totem fotográfico garantirão uma celebração animada e inesquecível, no Top Center Shopping. As atividades começam às 12h na entrada principal do shopping.

Em parceria com a Bike Tour SP, o empreendimento se torna o ponto de partida para um passeio em cima de duas rodas pela região. A proposta é fazer um passeio de bike por toda a avenida, passando por diversos pontos turísticos como: Casa das Rosas, Sesc Av. Paulista e MASP. As inscrições devem ser feitas no site da bike tour, e acontecem no dia 25 nos horários de 9h, 10h30, 12h e 13h30. Além disso, o tour de classificação livre, conta com a contribuição de 2kg de alimentos destinados à ONG NABEM.

Para mais informações, acesse os sites dos empreendimentos.

SERVIÇO:

Walking Tour Shopping Light:

Quando: 28/01

Onde: ponto de encontro no piso térreo do shopping – entrada pela Rua Formosa, 157

Horário: das 9h às 11h30

Walking Tour Top Center:

Quando: 25/01

Onde: ponto de encontro no Sesc Avenida Paulista

Horário: das 9h às 11h30

Bike Tour:

Quando: dia 25 /01

Onde: ponto de encontro na Entrada principal, Avenida Paulista

Horário: às 9h, 10h30, 12h e 13h30

Ativações no Top Center:

Quando: 25/01

Onde: Entrada principal, Avenida Paulista

Horário: Das 12h às 16h

Exposição “Olhares no Centro de Sao Paulo”

Quando: até dia 30/01

Onde: Diversos pontos do shopping

Horário: A partir das 09h

Sarau Cultural

Quando: 20 de janeiro

nde: Rooftop do Shopping Light

Horário: 13h às 19h