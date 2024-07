Shopping VillaLobos realiza evento de adoção pet 

O Shopping VillaLobos é o ponto de encontro de Alto de Pinheiros e região para toda a família, e isso inclui os filhos de quatro patas. Por isso, o shopping promoverá, no sábado, 03 de agosto, um evento de adoção de cachorros para todos que pensam em adicionar um “aumigo” a família. O evento trará 20 cães entre machos e fêmeas, filhotes e adultos para adoção responsável.

Os bichinhos estão em lares temporários nas seguintes ONGS: AdoteDog, Abrigo do Wlad, Adoção de Coração, Batalha Animal, Cão Voluntário e Salve Um Doguinho. Os critérios para adotar um animal são: idade (maior de 25 anos), participação de uma entrevista obrigatória, assinatura de termo de responsabilidade, comprovante de endereço e documento de identidade, além de uma taxa de adoção de R$200, tudo pensado para a realização de adoções responsáveis. Não será feita a reserva de animais nem adoção por terceiros.

“Temos orgulho de ser um dos primeiros shoppings pet friendly de São Paulo, sempre com espaços e programações para os bichinhos. Por isso, ficamos muito felizes em proporcionar um evento que pode trazer ainda mais amor para as famílias da nossa comunidade”, afirma Manuela Dias, gerente de marketing do Shopping VillaLobos.

Evento de Adoção Shopping VillaLobos

Data: sábado, 03/08

Horário: 11h às 17h

Local: 3º piso do Shopping VillaLobos – Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777 – São Paulo, SP