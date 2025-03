Shopping Villa Lobos recebe evento de adoção de pets

O Shopping Villa Lobos, em parceria com a ONG Batalha animal e outras ONGs voluntárias, vai receber no próximo sábado, 29 de março, das 14h às 18h, 16 pets em um evento de “AUdoção”. O evento acontecerá no estacionamento externo do shopping, próximo ao restaurante Ráscal, onde 10 cachorros e seis gatos aguardarão um lar amoroso.

Todos os animais disponíveis para adoção estão vacinados e castrados, garantindo a saúde e o bem-estar dos futuros pets. Além da ONGs Batalha Animal (@batalhaanimal), a ação conta com a participação da Cão Voluntário (@caovoluntario), Abrigo do Wlad (@abrigodowlad), Salve Um Doguinho (@salveumdoguinho), Adoção do Coração (@adocao_do_coracao_) e Kah Dota (@kahdota), que se uniram para proporcionar essa oportunidade de adoção responsável.

Lelê é um dos animais em busca de um lar amoroso/Divulgação

“O Shopping Villa Lobos é pet friendly há muitos anos. Sabemos que os companheiros de quatro patas também fazem parte da família, por isso é muito gratificante e ficamos muito felizes em poder ajudar esses bichinhos a achar um lar amoroso que eles merecem”, comenta Manuela Dias, gerente de marketing do shopping.

Manoel/Divulgação

Critérios para adoção

Para adotar, é preciso ser maior de 25 anos, participar da entrevista com os voluntários da ONG, assinar um termo de responsabilidade, pagar a taxa de adoção de R$ 300 e apresentar comprovante de endereço e documento de identidade. Não serão feitas reservas de animais e a adoção não poderá ser realizada por terceiros.

Evento de AUdoção no Shopping Villa Lobos

Data: 29/03

Horário: das 14h às 18h

Local: Estacionamento Externo (entrada Ráscal)

Endereço: Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777 – Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo – SP, 05477-000