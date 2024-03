Shopping Vila Olímpia traz Páscoa recheada de diversão!

O Shopping Vila Olímpia realiza um evento de Páscoa repleto de diversão e entretenimento para toda a família! De 29 a 31 de março, das 12h às 20h, as crianças podem se divertir na “Caça aos Chocolates” com estações de brincadeiras espalhadas pelos corredores do shopping.

Os participantes podem acessar as dicas exclusivas por meio do app Multi, garantindo uma experiência ainda mais envolvente. Cada cenário permite a participação de uma pessoa por cupom, e cada cupom resgatado equivale a um kit de chocolates, tornando a experiência ainda mais doce e memorável para todos os participantes.

Serviço:

Caça aos Chocolates – Páscoa no Shopping Vila Olímpia

Dias: 29 a 31 de março

Horário: Das 12h às 20h.

Classificação Etária: Para crianças de 03 a 12 anos

Gratuito – Retire ingresso no app Multi – Limite de 1 por CPF por dia no link: https://bit.ly/SVOPascoa24