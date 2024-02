Shopping Vila Olímpia anuncia Carnaval Infantil na Vila Plural

O Shopping Vila Olímpia tem o prazer de anunciar que seu já tradicional Carnaval Infantil, acontecerá neste ano dentro da Vila Plural, o hub de entretenimento criativo no 2º Piso. O evento gratuito será nos dias 11 e 13 de fevereiro, das 14h às 18h, com a presença da banda Tucantaconto e do DJ El Gato Negro. Além das atrações musicais, o espaço contará com espaço para tatuagens divertidas, monitores para animar a criançada e até uma área para aulas de skate.

As atividades serão embaladas pela festa musical Tucantaconto de Carnaval, que trará um quinteto de músicos brincantes com seus instrumentos para apresentar as tradicionais marchinhas do universo carnavalesco. “Marcha do Remador”, “Mamãe eu quero”, “Abre Alas”, entre outras canções conhecidas, integram o repertório, convidando os presentes a cantar, festejar e se divertir.

Além disso, a animação fica por conta do DJ El Gato Negro, que comanda as mixagens em vinil com sua Kombossa y Beats, um projeto de discotecagem itinerante que desde 2018 tem levado para as pistas de dança de São Paulo e do Brasil uma seleção de discos de vinil com diversos ritmos. Para o set especial de Carnaval, intitulado Unidos dos Toca Discos, o DJ prepararou uma seleção 100% nacional, misturando marchinhas carnavalescas com pérolas do groove e batucadas vibrantes.

Para garantir a participação, os interessados devem resgatar os ingressos através do aplicativo Multi, com limite de 1 ingresso por CPF. Cada ingresso garante a entrada de até 4 pessoas no evento, sendo indicado para crianças de até 12 anos. É importante ressaltar que a entrada é garantida até as 14h15 mediante apresentação do ingresso, e após esse horário, as vagas serão disponibilizadas para o público na fila de espera.

Serviço – Carnaval Infantil na Vila Plural

Local: Shopping Vila Olímpia, 2º Piso – Rua Olimpíadas, 360, Vila Olímpia – São Paulo.

Data: 11 e 13/02. Domingo e Terça, das 14h às 18h.

Classificação etária: 12 anos. (Menores de 12 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais).

Ingressos: Grátis. Disponíveis no App Multi.