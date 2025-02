Shopping TriMais Places convoca público para campanha de doação de sangue

No próximo dia 27 de fevereiro, o projeto TriMais Pela Vida promove uma grande mobilização para incentivar a doação de sangue e ampliar o estoque dos hemocentros. Em parceria com a iniciativa do grupo, intitulada ‘Um Só Sangue’ e o Hemocentro UNIFESP, a campanha busca engajar a população nessa causa essencial, lembrando que um único doador pode salvar até quatro vidas.

Em 2023, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou a coleta de mais de 3,2 milhões de bolsas de sangue, o que representa 1,6% da população brasileira como doadora. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a recomendação é que cada país tenha entre 1% e 3% de sua população como doadora ativa, considerando as necessidades locais. O Brasil conta atualmente com 32 hemocentros estaduais, além de diversos serviços públicos de hemoterapia regionais e municipais, que são responsáveis pela coleta, processamento, armazenamento e distribuição de sangue e seus componentes.

A ação acontece no Piso 1, das 9h às 16h, e espera receber doadores de todas as idades dentro dos critérios exigidos pelos bancos de sangue. Além de contribuir para suprir a demanda hospitalar, a campanha reforça a importância da doação regular, que garante o atendimento de pacientes em situações emergenciais e tratamentos contínuos.

Com um ambiente acolhedor e uma equipe especializada para orientar os participantes, a iniciativa quer desmistificar dúvidas sobre o processo de doação e mostrar que o gesto solidário pode ser simples, rápido e transformador.

Os requisitos para a doação incluem estar com bom estado de saúde e seguir os seguintes passos:

Estar em boas condições de saúde.

Estar alimentado (evitar ingerir alimentos gordurosos há menos de 3 horas da doação).

Apresentar documento original com foto recente, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação e RNE-Registro Nacional de Estrangeiro).

Idade : ter entre 16 anos completos e 69 anos, 11 meses e 29 dias .

: ter entre . Doadores com idade entre 16 e 17 anos , clique aqui para obter o formulário de autorização.

, clique aqui para obter o formulário de autorização. O limite para a primeira doação será de 60 anos, 11 meses e 29 dias .

. Pesar no mínimo 50kg.

Estar descansado (ter dormido ao menos 6 das últimas 24 horas).

Para mais informações, acesse o Instagram do shopping: @trimaisplaces.oficial ou o site do Hemocentro da UNIFESP.

Serviço

Doação de Sangue

Quando : 27 de fevereiro

: 27 de fevereiro Horário : 9h às 16h

: 9h às 16h Onde: Piso 1