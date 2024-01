Shopping SP Market celebra os 470 anos de São Paulo com obra de arte a céu aberto

Em comemoração ao 470º aniversário da cidade de São Paulo, o Shopping SP Market, que já ganhou este nome em homenagem à terra da garoa, presenteia a metrópole com uma ilustração gigante. A arte está sendo executada pelo renomado artista visual e muralista paulistano, Carlão Bernini, e é uma reverência única ao amor e conexão do empreendimento com a cidade, desde a sua criação.

Com altura de 25 metros, a caixa d’água do empreendimento se tornou uma tela ao ar livre de aproximadamente 1.200 metros quadrados e está sendo preenchida com elementos que capturam a essência e a identidade de São Paulo, de forma criativa e significativa, composta por detalhes notáveis e pontos turísticos inconfundíveis.

Além dos lugares mais conhecidos, a obra inclui peças que remetem à pluralidade da vida urbana em São Paulo. Edifícios emblemáticos, como o Copan e o MASP, se mesclam harmoniosamente com a representação artística do ciclista pedalando pelas ciclovias movimentadas da cidade.

Outra parte especial da obra é dedicada à rica gastronomia da capital. Uma fatia generosa de pizza e uma xícara do tradicional “cafezinho” representam a diversidade culinária e a energia constante da vida na metrópole.

A caixa d’água também ganhou o toque poético, com a inclusão de um guarda-chuva aberto, elemento que simboliza a terra da garoa e reflete o clima característico de São Paulo, além da resiliência dos paulistanos diante das condições meteorológicas variáveis.

Segundo a gerente de marketing do shopping, Maíra Santos, a obra é uma fusão cativante de arte, história, criatividade e amor a São Paulo, além de um incentivo cultural aos clientes, visitantes e público em geral. “São mais de 60 mil carros e passageiros de transporte público passando, diariamente, na Avenida das Nações Unidas, sem contar com os visitantes que entram no empreendimento. Estamos orgulhosos de oferecer aos moradores e apaixonados por São Paulo essa experiência única e significativa. A ação é um presente para a cidade que nos acolhe, uma verdadeira declaração de amor da família SP Market para São Paulo. Ela celebra a diversidade, a vitalidade, a cultura e toda a história que a capital paulista carrega e representa em nossas vidas “, afirma.

A obra de arte tem previsão de conclusão até o dia 25 de janeiro e faz parte da programação cultural da Prefeitura Municipal de São Paulo.

Sobre o artista:

Carlão Bernini, designer gráfico, ilustrador, muralista e artista visual paulistano da zona norte (Santana) de São Paulo, é conhecido por suas contribuições significativas para a arte de rua. Desde 2013, ele tem deixado sua marca em murais e grafites, participando ativamente de encontros de street art e revitalizações de espaços públicos.

Suas obras podem ser apreciadas em vários estados brasileiros, assim como em diversos países ao redor do mundo, incluindo Inglaterra, Irlanda, Espanha, Itália, Portugal, França, Bulgária, Grécia, Suécia, Eslovênia, República Tcheca, Irlanda do Norte, Escócia, Polônia, Alemanha, Hungria e Holanda.

Influenciado pelos grandes movimentos artísticos ao longo da história, Carlão Bernini busca constantemente inovação, experimentando com estilos, técnicas e materiais diversos. Seus traços marcantes, caracterizados por desenhos detalhados, cores vibrantes e temas variados, são projetados para provocar reflexão e transmitir conhecimento.

Sobre o SP Market:

O SP Market está localizado na Avenida das Nações Unidas, Zona Sul de São Paulo e próximo à estação Jurubatuba. O empreendimento, que é referência de diversão em todo o país, abriga o Parque de Mônica, maior parque de diversão indoor da América Latina e terceiro maior do mundo, o Hello Park, maior rede de parques multimídia do mundo e a House Of Choices, espaço exclusivo na capital com cenários criativos e instagramáveis. Além de contar com um mix de mais de 250 operações, 11 salas Stadium Cinemark com tecnologia X-D, três praças de alimentação, restaurantes e completa ala de serviços. O complexo atrai mensalmente mais de um milhão de visitantes e se destaca pela forte gastronomia com marcas como Outback, Coco Bambu, Paris6, Madero, Mania de Churrasco Premium e Pecorino.

Endereço: Av. das Nações Unidas, 22540, Jurubatuba

Horário de Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 20h

Central de Atendimento: (11) 5541-2006 – www.shoppingspmarket.com.br

Mais informações: @shoppingspmarket_oficial