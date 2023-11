Shopping Praça da Moça recebe apresentação de Natal do Colégio Iemano

O Shopping Praça da Moça, em Diadema, recebe o grupo de teatro estudantil Trup’iê do colégio Iemano para uma linda e divertida esquete de Natal, com o tema “Espírito Natalino – Ontem, Hoje e Amanhã”. A apresentação será no dia 30/11, às 19hs, na praça de alimentação do mall. O evento é gratuito e livre para todas as idades.

A performance conta a história dos seres “Ontem, Hoje e Amanhã”, responsáveis por trazer de volta a essência do Natal à dona Natalina. A TRUP’IÊ é um grupo de teatro do Colégio Iemano e completará 12 anos de existência em 2024. Com um repertório de 25 espetáculos, a trupe já representou o Colégio IEMANO e a cidade de Diadema em festivais estudantis de teatro e intercâmbios culturais, tanto dentro quanto fora do estado.

Para Daniel Lima, gerente de Marketing do Shopping Praça da Moça, é fundamental a existência de espaços culturais e de entretenimento para proporcionar ao público uma experiência completa. “Para nós é importante ter um lugar que ofereça opções de lazer, reunindo as famílias, fazendo do Praça da Moça um local com grandes memórias afetivas para nossos clientes”, finaliza Lima.

Serviço: Esquete de Natal – Colégio Iemano

Data: 30/11

Horário: Às 19hs

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.