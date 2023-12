Shopping Praça da Moça realiza último “Dia D de Vacinação” do ano

O Shopping Praça da Moça, em parceria com a prefeitura de Diadema, realiza o último “Dia D de Vacinação” do ano, que acontecerá neste sábado, dia 16/12, das 10h às 16h. A ação especial ocorrerá em quatro locais estratégicos da cidade, dentre esse locais, o mall foi escolhido como um dos pontos de apoio ao mutirão .

No dia da ação, estarão disponíveis imunizantes que combatem doenças como covid-19, difteria, tétano, febre amarela, HPV, varicela, pneumonia, meningite, otite, sarampo, caxumba, rubéola, hepatites A e B, entre outras.

Para verificar se alguma vacina está pendente, basta que os pais ou responsáveis maiores de 18 anos acompanhem os menores de idade portando a caderneta de vacinação, documento de identificação e, se possível, a carteirinha da UBS ou SUS. A equipe de saúde realizará a verificação e, se necessário, irá atualizar as doses que estiverem atrasadas.

“É a última chance do ano para os cidadãos da cidade atualizarem a caderneta de vacinação de seus filhos, a fim de iniciar o ano de 2024 com todas as imunizações em ordem. A vacinação tem eficácia comprovada cientificamente contra diversas doenças e é crucial para a saúde da comunidade”, comenta Daniel Lima, responsável pelo setor de marketing do Shopping Praça da Moça.

Serviço: Dia D

Data: Dia 16/12.

Horário: das 10h às 16h.

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.