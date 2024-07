Shopping Praça da Moça realiza evento inédito de tênis de mesa

O Shopping Praça da Moça, em Diadema, em parceria com a Motirõ Academia de Ping Pong, realiza o “Ping Pong Experience”. O evento, que é gratuito e inédito na cidade, acontece entre os dias 9 a 30 de julho, no “Espaço cultural” que fica no piso Araucária.

O tênis de mesa, foi incluído nos jogos olímpicos em 1988 e é uma modalidade esportiva que exige tempo, preparo e dedicação. Assim como todo esporte possui benefícios físicos e mentais para quem o pratica.

A ação contará com professores especializados no assunto que darão dicas para os participantes. “Com este evento temos como objetivo fomentar a popularização do esporte e trazer a oportunidade de proporcionar experiências únicas para todas as idades com interação de jogadores amadores e profissionais”, conta Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

O “Ping Pong Experience” visa popularizar a prática de esportes de raquete e redinha, proporcionando uma oportunidade única para pessoas de todas as idades descobrirem os benefícios físicos e mentais do tênis de mesa. Além disso, o evento promete entretenimento de qualidade para os frequentadores do shopping durante o período das férias escolares.

“Queremos aproveitar o período de férias para mostrar para o maior número de visitantes possível, os benefícios da prática esportiva e como um esporte de raquete e redinha é capaz de ajudar na saúde física, mental e emocional dos praticantes de Ping Pong,” afirma Rubens Vieira, um dos sócios do Motirõ. (instagram: @motiro_tt)

Serviço: “Ping Pong Experience”

Data: de 09/07 até 30/07.

Horário: De terça a sexta das 14h às 20h. Sábado e domingo das 12h às 21h.

Onde: “Espaço Cultural”, no piso Araucária do Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.