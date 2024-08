Shopping Praça da Moça realiza evento de adoção em parceria com a prefeitura de Diadema

O Shopping Praça da Moça, o shopping center da cidade de Diadema, no ABC Paulista, realizará no próximo dia 25/08, um evento de adoção de cães e gatos em parceria com a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) e a prefeitura da cidade.

Quem tem o desejo de adotar um animal de estimação de modo responsável pode aproveitar a oportunidade e encontrar um amigo de quatro patas. O evento acontecerá das 11h às 16h, no piso Araucária e para levar o pet para casa é necessário apresentar documentos como identidade e comprovante de residência, responder o questionário de posse responsável e assinar um termo de adoção.

Entre os animais disponíveis, estarão cães e gatos, adultos e filhotes todos vermifugados e aqueles com mais de três meses já estarão vacinados contra a raiva. Vale ressaltar que apenas animais com mais de quatro meses de idade são castrados.

“Abrir espaços de apoio que consistam no benefício da sociedade e à causa animal para nós é uma questão de responsabilidade social. Por isso sempre buscamos essas parcerias com órgãos competentes”, comenta Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça. acredita que o estabelecimento está abrindo espaço para uma importante ação solidária à todos.

A UVZ Diadema é um serviço de saúde humana, por isso não recolhe e nem aceita entregas de animais. De acordo com a legislação federal (nº 14.064/20), o abandono e os maus tratos de animais são crimes com pena de até cinco anos de detenção. Denúncia de abandono ou maus tratos pode ser feita pelo aplicativo Colab 156, por telefone ou email.

Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ)

Local: Rua Capela, 380 – Inamar.

Tel.: 0800 77 10 963

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

E-mail: [email protected]

Site: http://adoteamor.diadema.sp.gov.br/

Serviço: Evento de adoção em parceria com a Prefeitura de Diadema.

Data: 25/08.

Horário: das 11h às 16h.

Onde: Shopping Praça da Moça – Piso Araucária

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.