Shopping Praça da Moça realiza desfile de moda para apresentar tendências de primavera-verão

O Shopping Praça da Moça em Diadema inova ao trazer à região do ABC um desfile de moda no próximo sábado, 07/09. Com o objetivo de apresentar as principais tendências da próxima estação, o Fashion Tour acontecerá no formato itinerante com um desfile pelos corredores do centro de compras que acontecerá em três momentos: às 14h, 16h e 19h.

O evento acontece em parceria com a Cia Paulista de Moda, empresa que tem expertise em grandes eventos do setor de produção de moda, e contará com a curadoria de looks e direção de Reginaldo Fonseca, especialista no assunto há mais de três décadas.

“Um desfile interativo pelos corredores do shopping, para mostrar peças que podem ser encontradas no estabelecimento é ideal para que as pessoas enxerguem novas possibilidades de composição de looks. Modelos profissionais e convidados do shopping participarão do desfile Fashion Tour e a ideia deste projeto é sempre levar moda real para pessoas reais”, conta Reginaldo Fonseca, diretor do evento.

“O desfile itinerante é uma ferramenta ideal para democratizar e aproximar todos da moda. Com o evento temos o objetivo de trazer inspiração e novos insights para que os nossos clientes possam encontrar o que é tendência nas lojas do shopping”, conta Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

Serviço: Fashion Tour.

Data: 07/09.

Horário: às 14h, 16h e 19h.

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro — Diadema–SP.