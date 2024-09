Shopping Praça da Moça realiza apresentações de teatro infantil grátis até o final de setembro

O Shopping Praça da Moça, localizado em Diadema, região metropolitana de São Paulo, acaba de preparar uma programação especial de teatro infantil para alegrar toda a família. Nos próximos três domingos, dias 15, 22 e 29 de setembro a garotada vai poder curtir apresentações com performances teatrais de “Mentes Divertidas”, “Família Encantada” e “O Mágico de Oz”.

Realizadas em parceria com a Cia Cambaio, as histórias são recontadas com uma nova abordagem de forma lúdica, atual e com composições divertidas e originais. As apresentações são gratuitas e acontecem na praça de eventos do shopping a partir das 15h.

“Shoppings centers de modo tradicional é um lugar que reúne as famílias. Além de toda a praticidade que proporcionamos especificamente aqui no Shopping Praça da Moça, buscamos inovar quando o assunto é entretenimento, por isso trazer atrações gratuitas para as crianças é tão importante para nós”, conta Renata Paes, gerente geral do estabelecimento.

Confira abaixo a programação completa:

15 de setembro – “Mentes Divertidas”

Esta história conta sobre como uma jovem garota lida com as suas emoções: Alegria, Tristeza, Medo, Nojinho e Raiva ao encarar uma grande mudança em sua vida. Conforme ela vai crescendo novas emoções chegam: a Ansiedade, a Inveja, ao Tédio e a Vergonha e vão causar altas confusões.

Divulgação

22 de setembro – “Família Encantada”

Aqui a Cia Cambaio inova mais uma vez ao trazer uma releitura divertida e inspiradora. Família Encantada vai mostrar que devemos lutar pelos nossos sonhos, valorizar a nossa família, aceitar as nossas diferenças e sermos gratos por tudo que temos.

Divulgação

29 de setembro -“O Mágico de Oz”

Um clássico da literatura fecha a temporada de setembro com chave de ouro e as aventuras da pequena Dorothy, Espantalho, Homem de Lata e Leão trarão ao público de forma lúdica que cada ser humano é uma pessoa especial.

Divulgação

Serviço: Teatro Infantil no Shopping Praça da Moça.

Data: 15, 22 e 29 de setembro.

Horário: a partir das 15h.

Onde: praça de eventos do Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.