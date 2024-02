Shopping Praça da Moça promove programação teatral gratuita aos domingos

Dando início a programação teatral, neste domingo, às 15h, o Shopping Praça da Moça, em Diadema, recebe o espetáculo “A Menina e o Urso” da Companhia de Teatro Cia Cambaio. A entrada é gratuita e a peça é indicada para todas as idades, promovendo diversão para toda a família no Espaço Cultural, Piso Araucária, próximo à loja Pernambucanas. Será uma experiência emocionante.

Para Daniel Lima, gerente de Marketing do Shopping Praça da Moça, é fundamental ter espaços culturais e de entretenimento para oferecer ao público um local completo. “Para nós, é importante ter um lugar que disponibilize opções de lazer, reunindo as famílias em um domingo, transformando o Shopping Praça da Moça também como uma opção cultural”, completa Lima.

A peça conta a história de uma menina de três anos que vive em uma casa na floresta. O seu melhor amigo é um urso que tenta mantê-la longe do perigo desempenhando o papel de uma figura responsável e enfrentando as travessuras da menina.

“Os espetáculos para o público infantil têm a capacidade de proporcionar experiências lúdicas, reflexões e aprendizados únicos. Cada história tem a capacidade de fazer com que as crianças se divirtam e aprendam”, enfatiza o gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

Serviço: Peça teatral – “A Menina e o Urso” .

Data: 18 de fevereiro.

Horário: às 15hs.

Local: Espaço Cultural – Piso Araucária – Próximo a Pernambucanas.

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.